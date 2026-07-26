今日の運勢 7月27日（月）「12星座占いランキング」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位？

2026年7月27日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月27日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の沢梨ことり（さわなし・ことり）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？今日は、自分らしさを表現できて、視野も広がりそう。密かに努力していたことがあれば、成果を発表する機会が訪れるかも。頑張っていると周りの人も応援してくれるようです。難しいと感じていたことが上手くいきそう。努力が報われる瞬間なので、自分の成長に思わず感動することでしょう。本当にやりたいことに対しては、曖昧な態度を取らないのがベター。久しぶりに家族や恋人など、大切な人たちとの時間を楽しめそう。色々な話をしていると、新しい気づきもあるようです。お互いの気持ちを確認していくと、スッキリできることでしょう。にぎやかな場所に出かけると運気アップ！気になったお店に入ってみると、プチラッキーがあるかも。今日は、色々な人とコミュニケーションを取ってみましょう。話すことでエネルギーが増すようです。今日は、あまり難しく考えない方が上手くいくようです。楽観的な友人のアドバイスなども役に立つ場合があるかも。気持ちが落ち着かないときは、気分転換に夜景や星空を観に行くのもおすすめ。少し立ち止まってのんびり過ごしましょう。暮らしのアイデアなども思いつきやすいようなので、取り入れてみると良いかも。遠くに住んでいる家族や友人に絵葉書を出してみるのも良いでしょう。忙しい一日になりそうなので、気持ちに振り回されないようにしましょう。帰宅後は好きなことを楽しんで。バスタイムでリフレッシュしたり、家族や恋人との会話を楽しんだりしましょう。何か言いたくなっても一度こらえるようにすると◎。思ったままをすぐに言葉にしてしまうと、後悔してしまうかも。ちょっと考えて相手の様子を見てから行動すると上手くいくことでしょう。おだやかな気分で過ごせる一日に。時間にゆとりがあるので、身の回りを整理すると良いかも。不要なものは処分していくと、気持ちもスッキリしてくるようです。夜は旬の食材を使った食事をいただきましょう。。急な変更などがあり、焦ってしまうかも。今日は、どんな場面でも対応できそうなファッションやメイクをしておくと良いでしょう。大変なときでも、笑顔を忘れないようにすると運が味方してくれそう。今日は、強引に動かずに、周りのペースに合わせるようにすると良いでしょう。クールダウンするために、一人の時間を作るのも忘れずに。自然が多い場所でリラックスをすれば、アイデアがひらめくかも。なかなか気持ちが乗らず、だらっと過ごしてしまいそう。あっという間に時間が経ってしまうと、自己嫌悪に陥ることに。一日のなかに好きなことをする時間を作るなど、モチベーションが上がるような工夫をしてみて。「こうあるべき」という思い込みを手放すことで、新しい景色が見えてきそうです。現実を受け止めながらも、自分らしさと相手への思いやりを忘れないことが運気アップの鍵。柔軟な心が未来の可能性を広げてくれます。■監修者プロフィール：沢梨ことり（さわなし・ことり）池袋占い館セレーネ所属。電話占いメルにも出演。長年、企業でメンタルヘルスを担当した経験を活かし、タロットや九星気学、西洋占星術などを組み合わせた鑑定を行う。現実的な視点とスピリチュアルな導きをバランスよく取り入れ、心に寄り添う鑑定は、多くの相談者から高い評価を得ている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/