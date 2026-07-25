アトレティコ・マドリードは25日、パリ・サンジェルマンからMFイ・ガンインを完全移籍で獲得したことを発表。契約期間は2031年夏までの5年間となる。

スペイン紙『マルカ』によると、移籍金は3500万ユーロ（約65億円）に最大500万ユーロ（約9億3000万円）の変動額で、両クラブが合意に至ったとのこと。また、メディカルチェック等すべてが完了していたにも関わらず、公式発表が1週間以上も遅れた原因は、「移籍に関する書類の作成作業」という。今回の移籍は「取引の内容が複雑」で、「たとえ、肖像権に関する細かな条項（彼の場合、決して些細な問題ではない）」だったとしても、「手続きを迅速に進めることはできなかった」と指摘。実際、イ・ガンインがパリ・サンジェルマンに加入した際、アジア市場におけるユニフォームの売上はキリアン・エンバペを上回っていたようで、韓国を中心に影響力は計り知れないのだ。

ロヒブランコスの今夏3人目の新戦力は韓国代表の“新エース”となった。2001年2月19日生まれのイ・ガンインは現在25歳。バレンシアのカンテラ（下部組織）出身でトップチームデビューした後、久保建英やヴェダト・ムリキと共闘したマジョルカを経て、2023年夏にパリ・サンジェルマンに加入。1年目からコンスタントに活躍したパリの地で、リーグ・アンを3度、チャンピオンズリーグを2度制覇するなど計11タイトルを獲得。在籍3年でクラブ公式戦124試合出場・16得点16アシストを記録している。

また、2019年にデビューした韓国代表では通算50キャップを保持。先のFIFAワールドカップ2026が自身2度目の本大会でのプレーとなっていた。