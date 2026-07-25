杉浦太陽「僕も熱が高まっています！」親子の“夏の思い出作り”に共感、リアルな子育てアドバイスも

杉浦太陽がパーソナリティをつとめるTOKYO FM、FM AICHI、FM大阪のラジオ番組「SBI損保 presents 週刊 こども TIMES」（毎週土曜 14:55～15:00）。“パパ・ママとキッズの会話の架け橋に”をコンセプトに、子どもたちの間で流行しているものや、親子で楽しめるイベントなどのトピックを紹介しています。

7月25日（土）の放送では、「この夏、親子で一緒にやりたいこと」をテーマに、番組公式X（旧Twitter）にてリスナーから寄せられたお便りを紹介しました。

◆「この夏、親子で一緒にやりたいこと」を発表！

番組公式Xにてリスナーから募集した「この夏、親子で一緒にやりたいこと」では、定番のキャンプ、バーベキュー、プール、海、花火、水族館といった声が多く寄せられました。

また、先日まで開催されていたFIFAワールドカップ2026（北中米W杯）の影響からサッカー関連の“やりたいこと”も見られました。

「サッカー熱が高まったので生観戦したい！」というお便りに対し、杉浦は「本当にそうですよね～！ 盛り上がりましたからね〜！ 僕も今、“生観戦したい熱”が高まっています!!」と共感。

続いて、「流しそうめん」という声には、「やってないかもしれない、流しそうめん！ すぐやりましょう!!」とコメント。

また、「私が子どもの頃に着ていた浴衣や甚平を子どもに着せて夏祭りに行きたい。かき氷やヨーヨー釣りなど、夏の夜を子どもに体験させたいな」というお便りには、「いいですよね〜！ ちょっとムンッとするんだけど、賑やかな空気、大好きです！」と共感を示しました。

さらに、「虫が苦手な子どもと夜山にカブトムシを取りに行く！ 楽しさを教えたい」というエピソードには、杉浦も「僕も昔は行きましたね、カブトムシ取りに！」と自身の思い出を振り返ります。

さらに「息子と一緒に野菜の収穫体験をして料理をしたいです。自分で収穫・料理した野菜なら残さず食べられるかな？」というアイデアには、「これは非常に良い経験ですよね！ でも、苦手なものは苦手なので（笑）、少しずつ慣らしていくのがいいかもしれないですね!!」とアドバイスを送りました。

そして最後に「子どもたちとプールでたくさん泳いで、スイカ割りをして、花火大会に行く！ あとは久しぶりに帰省するので、両親と子どもたちが遊ぶ時間をカメラやビデオにしっかり残します。夏休み、親子で目一杯楽しむぞ〜！」という投稿を紹介した杉浦は、「こうして紹介していくと、親子の楽しい夏の光景がもう目に浮かびますね〜！」と語り、「いっぱい楽しみましょう!!」と呼びかけました。

＜番組概要＞

番組名：SBI損保 presents 週刊 こども TIMES

放送日時：毎週土曜14:55～15:00

番組Webサイト：https://www.sbisonpo.co.jp/ad/kodomo-times/