アトレティコ・マドリードに所属するFWフリアン・アルバレスに対して、アーセナルが獲得に本腰を入れるようだ。

今夏大注目の“フリアン狂騒曲”に進展が見られるかもしれない。選手本人が「全員にとって最善なのは移籍すること」と発言したことで、“非売品”とするアトレティコ・マドリードと、1億ユーロ（約185億円）のオファーを提示した上で、メディアを通じて揺さぶりをかけるバルセロナという構図が明確になったなか、“第3者”の登場が現実味を帯びている。

スペイン紙『マルカ』は、イギリス紙『ザ・タイムズ』が「ロンドンのクラブはアルゼンチン人選手獲得に本腰を入れる意向」と第一報を報じたと触れつつ、これに追随する形で複数メディアが「アーセナルは、バルセロナより魅力的なオファーを提示する準備を整えている」と伝えていると指摘。そのオファーは、高額な移籍金にヴィクトル・ギェケレシュを加えたものとのことだ。

報道によると、フリアンはミケル・アルテタ監督の最優先ターゲットという。バスク人指揮官は、5億ユーロ（約925億円）の支払い以外では手放さないとするアトレティコ・マドリードのバルセロナに対する姿勢を「利用したい」と考えており、「スペイン国外への移籍であり、かつ相当なオファーであれば、交渉に応じる可能性もある」と見込んでいることを記した。



件の発言でアトレティコ・マドリードとフリアンの間には軋轢が生じており、かと言って国内のライバルクラブへの売却は以ての外となった今、「アーセナルがアトレティコを交渉のテーブルに着かせるオファーを用意できれば、すべての関係者が納得できるものになる可能性がある」と『マルカ』は締めくくっている。