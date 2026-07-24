今日は2026年7月24日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

★今日の12星座占い・注目ポイント★

2026年7月24日の12星座占いでは、しし座が総合運1位。まずは、趣味や好きなことに時間を使うと吉。2位はうお座、3位はみずがめ座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がふたご座としし座、金運がうお座、仕事運がしし座とうお座、健康運がおひつじ座、ふたご座、しし座、いて座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。