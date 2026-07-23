今年も実施！大阪府×ダスキンで「OSAKAごみゼロプロジェクト×クリーンアップマイタウン」清掃活動

本イベントは、大阪府が推進している『OSAKAごみゼロプロジェクト』とダスキンが推進している、「身近に、未来に、エコのタネまき。」という環境スローガンのもと全国で行っている地域のごみ拾い活動『クリーンアップマイタウン』とを掛け合わせたごみ拾いイベント。
昨年に引き続き、天神橋筋商店街に訪れた方々へ、天神橋筋商店街周辺のごみ拾いへの協力を呼び掛け、FM COCOLOのDJ memeさんもごみ拾い活動に協力した。
🧹参加人数：184人
🗑️回収したごみの量：合計1,080L
拾ったごみはしっかり分別
イベント参加者からは「いい取り組みなので継続的におこなってほしい」や「（ごみ拾いが）たのしい！」との声があった。
ダスキン営業本部 近畿地域本部長 樺田氏は「お買い物のついでに立ち寄ってくださった方から、熱心にごみ拾いに取り組んでくださった方まで、多くの皆さまにご参加いただき感謝しております。一人ひとりの行動が地域をきれいにする大きな力になりました。これからも地域の皆さまとともに、きれいな街づくりに貢献してまいります。」と話した。
■各種リンク先
・OSAKAごみゼロプロジェクト
・クリーンアップマイタウン
・株式会社ダスキン