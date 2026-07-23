今年も実施！大阪府×ダスキンで「OSAKAごみゼロプロジェクト×クリーンアップマイタウン」清掃活動

大阪府と包括連携協定を締結している株式会社ダスキン（本社：大阪府吹田市、以下ダスキン）は、大阪府が推進している『OSAKAごみゼロプロジェクト』※と連携して、2026年7月11日（土）に天神橋筋商店街にて清掃活動を実施した。※OSAKAごみゼロプロジェクト 「大阪・関西万博」(2025年)や「全国豊かな海づくり大会」（2026年）を契機に、街・川・海にごみのないきれいな大阪の実現を目指し、府内全域で地域、企業、団体、市町村等と連携して取組内容の発信も行い、オール大阪でのごみ削減や機運醸成を図るプロジェクト。 大阪府とダスキンは令和３年７月16日に包括連携協定を締結し、健康、子ども・教育、福祉、雇用、安全・安心、環境の６分野で連携。『OSAKAごみゼロプロジェクト』への協賛（横断幕30枚の寄贈）や、支援学校でのおそうじ出前教室の実施など、様々な取組みを行っている。 ごみ袋・軍手などの使い方説明 こまかいゴミまでしっかりキャッチ

本イベントは、大阪府が推進している『OSAKAごみゼロプロジェクト』とダスキンが推進している、「身近に、未来に、エコのタネまき。」という環境スローガンのもと全国で行っている地域のごみ拾い活動『クリーンアップマイタウン』とを掛け合わせたごみ拾いイベント。

昨年に引き続き、天神橋筋商店街に訪れた方々へ、天神橋筋商店街周辺のごみ拾いへの協力を呼び掛け、FM COCOLOのDJ memeさんもごみ拾い活動に協力した。

🧹参加人数：184人

🗑️回収したごみの量：合計1,080L

大きいゴミを拾いました

拾ったごみはしっかり分別

イベント参加者からは「いい取り組みなので継続的におこなってほしい」や「（ごみ拾いが）たのしい！」との声があった。

ダスキン営業本部 近畿地域本部長 樺田氏は「お買い物のついでに立ち寄ってくださった方から、熱心にごみ拾いに取り組んでくださった方まで、多くの皆さまにご参加いただき感謝しております。一人ひとりの行動が地域をきれいにする大きな力になりました。これからも地域の皆さまとともに、きれいな街づくりに貢献してまいります。」と話した。

■各種リンク先

・OSAKAごみゼロプロジェクト

・クリーンアップマイタウン

・株式会社ダスキン