FIFAワールドカップ2026決勝が現地時間19日に行われ、スペイン代表とアルゼンチン代表が対戦した。

今大会ここまで6勝1分けの7戦無敗で2010年南アフリカ大会以来、16年ぶり2度目のW杯優勝に王手をかけたスペイン。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は2ー0で完勝したフランス代表との準決勝と同じメンバーを継続。中盤の要を担うロドリやエースのラミン・ヤマル、ペドロ・ポロやミケル・オヤルサバルを継続起用した。

一方、ここまで7戦全勝で大会連覇に王手をかけたアルゼンチン。イタリア代表、ブラジル代表に続きW杯史上64年ぶりとなる3チーム目の大会連覇を目指すリオネル・スカローニ監督は2－1で逆転勝利したイングランド代表との準決勝から先発3名を変更。ナウエル・モリーナ、レアンドロ・パレデス、ジュリアーノ・シメオネに代えてゴンサロ・モンティエル、ロドリゴ・デ・パウル、ニコ・ゴンサレスを起用。リオネル・メッシとフリアン・アルバレスを2トップに配した布陣で臨んだ。

サッカー界最高の舞台に相応しい非常に豪華なオープニングセレモニーが行われた後、運命のファイナルがキックオフ。立ち上がりは主導権争いが続いたが、開始5分にはダニ・オルモとの連携でボックス右に持ち込んだヤマルに決定機が訪れるが、ここはGKエミリアーノ・マルティネスの好守に遭う。

この直後には背後のスペースに抜け出したメッシに見せ場も、ここはエリア外に大きく飛び出したGKウナイ・シモンの勇敢な対応に遭う。すると、以降はボール保持に加え、連動した守備からショートカウンターを狙うスペインが少しずつリズムを掴む。

スペインが完全に主導権を握って押し込む展開が続くが、アルゼンチンもボールの前進こそ思うようにいかないものの、ディフェンスラインを中心に要所を締める守備で簡単にフィニッシュには持ち込ませない。

前半半ばのハイドレーションブレイクを経てアルゼンチンが盛り返す展開も期待されたが、スペインペースのこう着した状況は変わらず。39分には相手陣中央での揺さぶりからオヤルサバルがペナルティアーク付近で左足を振るが、これはGK正面を突く。直後にマルク・ククレジャが放った左足のミドルシュートも枠を外れた。

一方、アルゼンチンは前半終了間際にアクシデントが発生。筋肉系のトラブルかリサンドロ・マルティネスがプレー続行不可能となり、ニコラス・オタメンディがスクランブル投入となった。

結局、前半はスペインがボール支配率64％で主導権を握ったものの、肝心のシュートは3本にとどまった。対するアルゼンチンは最低限の0－0のスコアもシュート0本と要のメッシになかなかボールが入らず、攻撃面に課題を残す前半45分の戦いとなった。

賛否あった盛大なハーフタイムショーを挟んで試合はイーブンのまま後半に突入。アルゼンチンはニコ・ゴンサレスを下げてパレデスをハーフタイム明けに投入。中盤でボールを捌けるレジスタを送り込み、主導権争いで盛り返そうとするアプローチを見せる。

対して同じメンバーで臨んだスペインは開始直後に相手のミスを突いたショートカウンターからバエナのミドルシュートで後半最初の枠内シュートを記録する。

後半も試合展開に大きな変化はなし。押し切りたいスペインは62分、ファビアン・ルイスとオヤルサバルを下げてペドリ、フェラン・トーレスを同時投入。より押し込むと、64分にはダニ・オルモがGKの手前で意図的にバウンドさせる嫌らしいシュートでゴールを脅かす。

後半のハイドレーションブレイク明けにアルゼンチンは負傷のクリスティアン・ロメロに代えてファクンド・メディーナ、デ・パウルに下げて個での打開力があるジュリアーノ・シメオネを同時投入。90分間で認められる3度の交代機会を早くも使い切った。

90分での決着を目指すスペインは75分、ダニ・オルモ、バエナを下げて切り札のメリーノ、ニコ・ウィリアムズを同時投入。攻勢を強めると、ペドリ、パウ・クバルシのミドルシュートが続けて枠を捉える。

後半終盤を迎えても未だ決定機はおろか1本のシュートも打てないアルゼンチンに対して、攻勢を続けるスペイン。シュート13本、そのうちの8本が枠内を捉えたものの、最後でコースを限定して名手マルティネスにセーブさせるアルビセレステの牙城を破ることができず。

そんななか、4分が加えられた後半アディショナルタイムにはオープンな展開の中でクバルシとアフター気味に交錯したエンソ・フェルナンデスが2枚目のイエローカードで退場となるアクシデントが発生。だが、後半ラストプレーでのヤマルの直接FKはGKマルティネスのビッグセーブに遭い、スコア自体は動かず。

試合は0－0のまま前後半の戦いを終えるも、スペインが数的優位を手にして延長戦に臨むことになった。

0－0のまま前回大会同様のPK戦決着を狙うアルゼンチンに対して、是が非でも120分間で決着を付けたいスペインが攻勢を仕掛けていく。97分にはゴール前の混戦からニコ・ウィリアムズがゴールネットを揺らすが、ここは直前のプレーでのメリーノのファウルが取られ、ノーゴール判定に。

この直後にはロドリ、アイメリク・ラポルテに代えてマルティン・スビメンディ、エリック・ガルシアを同時投入。対するアルゼンチンは前線のアルバレスを下げてマルコス・セネシとセンターバックを投入し、後ろを固める。

延長前半は何とかアルゼンチンが耐えたが、スペインがこの試合16本目のシュートでゴールをこじ開ける。延長後半立ち上がりの106分、相手陣内右サイドでヤマルがタメを作ってクロスが上がると、ファーで反応したニコ・ウィリアムズが頭でマイナスに落としたボールをゴール前のフェラン・トーレスが左足ダイレクトでゴールネットへ蹴り込んだ。

数的優位に加えて、リードを手にしたスペインはフェラン・トーレスを起点にカウンターで2点目を狙いつつゲームクローズへ向かう。一方、ゴールを奪うしかないアルゼンチンはパワープレーを軸に攻める中で115分にメッシがようやくチーム最初のシュートを記録すると、直後にも右クロスに飛び込んだセネシのダイレクトシュートでゴールへ迫る。

だが、最後まで集中したスペインがアルゼンチンの攻撃を撥ね返し続け、2010年南アフリカ大会以来、16年ぶり2度目のW杯優勝を成し遂げた。敗れたアルゼンチンはメッシのラストダンスと目される大会を準優勝で終え、史上3チーム目の連覇達成とはならなかった。

【スコア】

スペイン代表 1－0 アルゼンチン代表

【得点者】

1－0 106分 フェラン・トーレス（スペイン代表）

【動画】世界王者を懸けた120分の激闘



