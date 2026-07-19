フランス代表のディディエ・デシャン監督が、ラストマッチとなったFIFAワールドカップ2026・3位決定戦イングランド代表戦を振り返った。19日、フランス紙『レキップ』が伝えた。

フランスは3分の先制点を皮切りに、前半だけで大量4失点。デシャン監督はハーフタイムで4枚替えを行うと、これが功を奏して1点差まで詰め寄ったが、最後に突き放され、4－6の敗戦となった。

2012年夏から率いてきたフランス代表での最後の指揮を終えたデシャン監督は、試合後会見で4位に終わったことへの悔しさを率直に述べつつ、後半に息を吹き返したチームを労った。

「3位で終えるのがベストだったが、残念ながら、前半の惨憺たる内容の後ではそれが叶わなかった。少し腹が立った。後半のプレーは、フランス代表らしい姿であり、このワールドカップでフランス代表が成し遂げてきたことにふさわしいものだった。大きな失望を感じるが、我々は自分たちより優れたチームに敗れた」

「スペイン戦の敗戦を引きずっていたのも一因かもしれない。ローテーションが理にかなっていると思った。試合勘の欠如でレベルを維持するのは難しかったかもしれないが、ここまで苦戦するとは想像もしていなかった。しかし、再び気力を振り絞って立ち直った点は、彼ららしいところでもある。彼らにはその誇りと気概がある」

今大会こそ連敗で終わったが、2018年の優勝、2022年の準優勝をもたらした輝かしい功績が色褪せることはない。「たくさんのメッセージをいただいたが、そのうちの2、3通には涙が出てしまった。誰からで、なぜかは聞かないでほしい。私にとって大切な人たちからのものだからだ。これは、最も美しいものの終わりを意味する」と語ったデシャン監督は、誇りを胸に“レ・ブルー”を去る。

「2012年、フランス代表を何よりも優先してこの仕事を始め、最後に彼らに同じことを伝えた。彼らが世界最高のクラブに移籍したとしても、代表以上に大切なものなど、何一つない。長い間、このチームに尽くし、確かに頂点ではないにせよ、このチームを高い位置に留めておけたことを誇りに思う。彼らが頂点に立ち、さらなる成功を収めることを願っている。私は多くのものを捧げたという実感がある」

「素晴らしい選手たち、彼らはこの経験を通じて成長していくだろう。このフランス代表が最高レベルを維持し続けるための要素はすべて揃っている。フランス代表と私の後任には、すべてが最善の方向に進むことを願っている。確かなのは、先ほども言ったように、大会が終われば、私は静かなサポーターになるということだ」

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