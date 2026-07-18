プレミアリーグのイプスウィッチは、日本代表MF守田英正の獲得に向けて交渉中のようだ。17日、地元メディア『EAST ANGLIAN DAILY TIMES』が報じている。

31歳の守田は、4シーズンを過ごしたスポルティングに別れを告げ、2025－26シーズン限りで同クラブを契約満了に伴い退団。現在はフリーとなっており、新天地を探している。

これまで、様々な報道が出るなか、16日にポルトガル紙『A Bola』は「守田はイングランド、スペイン、イタリアへの移籍を望んでいる」とし、フランスや中東のクラブから届いたオファーを拒否したと報じていた。そして、地元メディア『EAST ANGLIAN DAILY TIMES』は、「イプスウィッチは守田の獲得に向けて交渉中」と報道。同メディアは「ここ数週間、リーズなど複数クラブからの関心が伝えられているが、イプスウィッチが契約を成立させようと尽力している」との見解を示した。

1878年創設のイプスウィッチは、2023－24シーズンにチャンピオンシップ（イングランド2部）で2位フィニッシュを果たし、23年ぶりのプレミアリーグ昇格を掴みとった。しかし、久しぶりの晴れ舞台となった2024－25シーズンは19位に終わり、1年での2部降格が決定。それでも昨シーズンは、終盤の熾烈な昇格争いを制し、自動昇格を勝ち取り、プレミアリーグへ返り咲いた。