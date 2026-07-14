デンマークのロックバンドH.E.R.O.、3年ぶりJAPAN TOUR決定

デンマークの3人組ロックバンド、H.E.R.O.（ヒーロー）が、11月に来日公演を行うことを発表した。
LOUD PARK 2023での来日から約3年。2025年2月に4作目となるオリジナルアルバム『ゴースト・オブ・ユー』を発売。そのアルバムを引っ提げて、待望の単独来日公演が決定した。本ツアーは、Vamprose Management Agency（VMA）が初めて手掛ける来日公演となる。今回はスタンディングチケットに加えてサウンドチェックへの参加やミート＆グリートなどができるVIPチケットの発売も行う。H.E.R.O.日本国内向けオフィシャルメンバーシップ”HERONIETS”会員限定の先行販売もスタートした。
今後の情報もH.E.R.O.日本公式メンバーシップサイトで随時発表していくとのこと。
＜ライブ情報＞
H.E.R.O. JAPAN TOUR 2026
2026年11月22日（日）
2026年11月23日（月・祝）
OPEN 17時45分 START 18時30分
会場：東京 SHIBUYA THE GAME
チケット料金：
VIPチケット ¥17,000 (税込/入場時ドリンク代別途必要/整理番号付)
スタンディングチケット ¥9,000 (税込/入場時ドリンク代必要/整理番号付)
＜VIPチケット内容＞
・スタンディングチケット
・サウンドチェック見学
・ミート＆グリート（写真撮影、サイン可能）
・限定ラミネートパス
・会場優先入場
・グッズ優先購入
チケット販売スケジュール
H.E.R.O. Japan Official Membership ”HERONITES”会員先行 ※抽選
申込期間：2026年7月13日(月) 18:00 〜 7月26日(日) 23:59
https://heromusic.bitfan.id/contents/407705
プレイガイド最速先行 ※抽選
申込期間：2026年7月30日(木) 18:00 〜 8月4日(火) 23:59
一般発売
2026年8月29日(土) 10:00〜
日本公式メンバーシップサイト https://heromusic.bitfan.id/
ソニー・ミュージック アーティストサイト http://www.sonymusic.co.jp/artist/HERO