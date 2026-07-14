アンダーウェアブランド「HIPSHOP(ヒップショップ)」は7月10日、世界中で愛されるキャラクター「MINIONS(ミニオンズ)」とのコラボレーションアイテムを発売した。

BOXER DESIGN

同商品は、コミカルでいたずら好きなミニオンたちの魅力を、HIPSHOPらしいポップでカラフルなデザインで表現したアンダーウェア。パッケージにはミニオンたちの個性豊かな表情を大胆に落とし込んでいる。

PACKAGE DESIGN

絵柄は、「スチュアート/STUART」「ケビン/KEVIN」「ボブ/BOB」「オットー/OTTO」「カール/CARL」「メル/MEL」の6種。

サイズは「大人用(S～LLの4サイズ)」(各2,800円)に加え、「キッズ用(2サイズ)」(2,500円)も用意した。Sサイズは女性にも心地よくフィットするため、世代や性別を問わず楽しめる。

ボディには速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用しており、日常使いはもちろんスポーツやフィットネス時のアクティブウェアとしても着用できる。隠れたファッションを楽しめるインナーアイテムはギフトにもぴったりとのこと。

店頭で同シリーズを購入した人には、先着で限定のオリジナルショッパーをプレゼントする(無くなり次第終了)。

SHOPPER

(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved..