「時折光るプレーを見せるが」千賀滉大ら先発陣は疑問符だらけ！？　台頭…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は、本来の調子を取り戻せないまま後半戦を迎えようとしている。低迷するチーム事情も相まって、今後の起用法に注目が集まっていると、米メディア『メッツメライズド・オンライン』が報じた。

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メッツは40勝57敗で負けが先行し、ナ・リーグでも下から2番目の成績に沈んでいる。











ワイルドカード最終枠とは12ゲーム差が付いており、2024年以来のプレーオフ復帰は少なくとも来季以降に持ち越しとなる公算が大きい。



そのためオールスターブレイク明けは、2027年以降のチームを支える選手を見極めることが最優先課題になるだろう。



そうした中、直近の試合で存在感を示したのが24歳のザック・ソーントン投手だ。



ボストン・レッドソックス戦で7回を82球で無失点5奪三振という好投を披露し、これはメジャー3度目の先発登板での快投だった。



ただし、その日はブルペンが9回のリードを守り切れず延長戦の末に敗れており、好投が白星に結び付かず。



それでもメッツを率いるアンディ・グリーン暫定監督は試合後、ソーントンをオールスター後もローテーションに残す方針を明らかにした。



同メディアは、現在のメッツ先発陣の将来について疑問符だらけと評している。



ノーラン・マクレーン投手は調子を上げつつあり、クリスチャン・スコット投手は昨季を故障で棒に振った後も好材料を示している。



腓骨骨折前はチーム最高の投手だったクレイ・ホームズ投手はトレード市場でも名前が挙がるが、本人は残留を望んでいる。



一方、フレディ・ペラルタ投手のメッツでの日々は期待外れに終わりつつあり、トレード期限前の放出が濃厚だ。



千賀については「時折光るプレーを見せるものの、2023年の調子を取り戻すことはできていない」と指摘。



ショーン・マネイア投手も契約事情から去就がはっきりしないという。



それを踏まえ、同メディアは台頭してきたソーントンに期待を寄せ「解決策になる可能性は十分ある」と主張した。



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