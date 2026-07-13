







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズのアンドレ・ジャクソンは、14日にベルーナドームで行われる西武戦に先発予定。同試合に向けて意気込みを語った。



ジャクソンは、前回登板の日本ハム戦で7回2失点の好投で今季6勝目をマーク。6月2日のヤクルト戦から自身4連勝中だ。











今回の登板に向けては、球団を通じて次のようにコメントした。



「特別に変わったことはしない。今までやってきたことを継続して同じスタイルのピッチングで最小失点で長いイニングを投げることを意識すれば、おのずとチームの勝利に貢献できると思っている。ベルーナドームで投げるのはファーストタイムだけど、あまり特別な意識はしないで自分の投球に集中して投げるだけだよ。あと、暑い時期にもなってきたので、しっかりと水分補給はしていかないといけないよね」



今季の西武戦での登板は、5月19日以来2度目。前回は前橋市の上毛新聞敷島球場で6回3失点と試合をつくったものの、敗戦投手となった。



今季はここまで14試合に登板し、6勝5敗、防御率3.22。自身の連勝を伸ばし、2年連続となる2桁勝利へ近づけるか注目だ。

























【動画】叫んだ！ジャクソンが咆哮シーンがこちら



DAZNベースボールの公式Xより













魂の132球目は156km/h



ピンチを凌いで咆哮

ジャクソンが7回無失点の力投🔥



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【了】