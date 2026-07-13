今年3月に開催された『ワールドベースボールクラシック』に出場した日本代表選手たちが、故障による離脱が相次いでいる。

WBCではチームで経験していない不慣れなリリーフで連投をするなど躍動した種市篤暉（ロッテ）は、今季2度目の登板となった4月25日のソフトバンク戦、0－0の初回二死三塁で柳田悠岐に1ボール2ストライクから投じた5球目の144キロフォークを一塁線にファウルを打たし、投げ終わった後に左足を負傷して担架で退場。同日に熊本市内の病院で診察を行い、左アキレス腱断裂と診断され、4月30日に都内の病院で左アキレス腱断裂の縫合術を行った。

現地時間5月3日に菊池雄星（エンゼルス）が左肩の炎症により約4年ぶりに負傷者リスト入り。宮城大弥（オリックス）は3月27日の楽天との開幕戦で先発するなど、3試合に登板したが、5月にアメリカで左肘の手術を受けた。菅野智之（ロッキーズ）はここまで8勝をマークしているが、現地時間7月4日に背中の痙攣のため15日間の負傷者リスト入り。

現在は復帰しているが村上宗隆（ホワイトソックス）が右太もも裏の肉離れで1ヶ月半、牧秀悟（DeNA）も右太もも裏の肉離れで1ヶ月半離脱している。

投打の二刀流・大谷翔平（ドジャース）は現在も元気に出場しているが、左膝の違和感により7月11日のダイヤモンドバックス戦の登板を回避。さらに12日にはセットアッパーとして活躍する大勢（巨人）も一軍登録を抹消されている。

例年通り活躍している選手もいれば、故障や不振で苦しんでいる選手もいる。WBC組の多くが受難の1年になっている。