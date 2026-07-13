アトレティコ・マドリードに所属するCBマルク・プビルの父親が、“息子”の加入1年目の舞台裏を明かした。12日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。

「シメオネにはいつも感謝している」とは、マルク・プビルの弁だ。パリオリンピックの金メダリストは、昨夏にアトレティコ・マドリードに加入すると、ディエゴ・シメオネ監督に本職としていた右サイドバックから、センターバックにコンバートされたことを機に、大ブレイク。公式戦36試合・約2800分間プレーした後、目下行われているFIFAワールドカップ2026のスペイン代表にも選出されており、まさに“人生が変わった1年”となったのだ。

スペイン紙『マルカ』が制作するドキュメンタリーシリーズの『Forjados』で、今作の主役となったプビル。それにあたって取材協力に応じた“父親”のイグナシ・プビル氏が、今でこそアトレティコ・マドリードのレギュラーを張っているものの、出場機会に恵まれなかった加入当初からの約半年間を告白。「彼は、おそらく父親である私よりもずっと堂々とした態度で、困難な状況を乗り越えた」と前置きした上で、「もしかしたら私は、『ここでキミは望まれていない』と声をかけたかもしれないし、代理人も『ここを去った方がいい』と助言していたかもしれない。そうしなかったのは、息子が『チョロ（シメオネの愛称）の戦士になりたい』という思いを、とても明確に抱いていたからだ」と揺るぎない信念をよすがにして、日々のトレーニングに励んでいたと述べた。

また同氏は、「それは挑戦だったんだ。アトレティコがマルクに興味を持っていると聞いた時、私たちは行くべきだと確信した」と当時を回顧しつつ、「マルクは、『チョロ・シメオネの戦士になりたい』と言ったんだ」とドキュメンタリー内でも語っている。

なお以前、プビル本人は「彼が人生を変えてくれた。予期せぬポジションの適性を見出し、たくさんのことを教えてもらった。個別指導も受けたね。優れたセンターバックになるための基礎をあっという間に身につけさせてくれたんだ」と秘話を明かすとともに、感謝を口にしていた。