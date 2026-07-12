今日は2026年7月12日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

★今日の12星座占い・注目ポイント★

2026年7月12日の12星座占いでは、おひつじ座が総合運1位。今日は最高潮に運気が高まる1日です。2位はいて座、3位はふたご座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がてんびん座とみずがめ座、金運がかに座とさそり座、仕事運がふたご座、健康運がしし座といて座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。