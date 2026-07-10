日本ハムは10日、西武との試合（エスコンF）に1－2で敗戦。10日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、4回裏の日本ハムの攻撃が話題に。先頭の4番・万波中正がフェンス直撃の三塁打を放ち無死三塁の好機を作ると、続く5番・野村佑希は空振り三振。一死三塁で6番・清宮幸太郎とすると、3球目にエンドランを仕掛け、万波がホームを狙うも清宮は空振り。ランナーの万波が三本間で挟殺死となり、日本ハムらしい奇襲も不発に終わった。解説の館山昌平氏は「まず万波選手の打球がフェンスの角に当たりホームランかどうなのかというところで一つ助かり、その後も武内投手としては助かったといった内容でしたね。いいところにボールを落とし切れていたというのもあったと思いますが、左投手は三塁ランナーに背中向けているのでランナーの動きが分からないと思うんですけど、その分打者を打ち取るという意識が良かったのかと思います」と振り返り、

同じく解説の辻発彦氏は「ひざ元低めという一番空振りするところですからね。いいところに投げましたね」とコメント。番組MCの谷繁元信氏は「このような作戦を取ったということは、今日の武内が相手からすると良かったということでしょうね。」

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』