規格外のパワー炸裂…DeNA、トレード加入の“ドラ1戦士”が3号2ラン　2安打3…









横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの井上朋也内野手は10日、ファーム・リーグの埼玉西武ライオンズ戦に「4番・指名打者」で先発出場。初回に、先制となる2点本塁打を放った。







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初回、DeNAは2番・田内真翔の内野安打などで2死一塁の場面を作り、4番の井上朋が打席に入る。











相手先発・上間永遠投手のストレートを振り抜くと、やや体勢を崩されながらも打球は左中間の柵を越えた。井上朋の今季3号2ランホームランで、DeNAが2点を先制した。



井上朋は6回にもタイムリーヒットを放つなど、この日2安打3打点2四球と活躍。チームは井上絢登外野手、古市尊捕手にも本塁打が飛び出すなど、9-2で圧勝した。



2020年ドラフト1位で福岡ソフトバンクホークスに入団した井上朋は、今季5月12日に尾形崇斗投手とともにDeNAへトレード移籍。



移籍後はファームで17試合に出場し、打率.321、3本塁打、17打点と、好調を維持している。後半戦に向けて、さらなるアピールが期待される。

























【動画】最後は左手一本で…？井上朋也の3号衝撃弾がこちら

DAZNベースボールの公式Xより













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最後は左手一本で持っていく

井上朋也 移籍後3本目



⚾️西武×DeNA（ファーム）

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【了】