横浜DeNAベイスターズ 最新情報
横浜DeNAベイスターズのヘラル・エンカーナシオン選手は9日、本拠地・横浜スタジアムで行われた中日ドラゴンズ戦に「4番・右翼」で先発出場。6回に一時逆転となる2点タイムリーヒットを放った。
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エンカーナシオンは今季途中にDeNAへ加入したドミニカ共和国出身の28歳。MLBではマイアミ・マーリンズ、サンフランシスコ・ジャイアンツで通算94試合に出場し10本塁打をマークした。
6回、一死満塁で迎えた第3打席。打席に立ったエンカーナシオンは、中日2番手投手・藤嶋健人の投じたスプリットを逃さずスイング。打球は外野へ抜け、走者2人が生還する一時逆転の一打となった。
試合は8回にミゲル・サノーが逆転2点本塁打を放ちゲームをひっくり返し、DeNAは3-4で逆転負けを喫した。
それでも、ここまで7試合で打率.387、7打点と存在感を発揮し、この試合でも勝負強さを見せたエンカーナシオン。
チームの上位進出へ向け、今後への期待をさらに高める一打となった。
【動画】光る勝負強さ！エンカーナシオンの逆転打にハマスタ大熱狂
DAZNベースボールの公式Xより
神助っ人の予感…
エンカーナシオン 逆転となる
2点タイムリーヒット！
満塁の好機を見逃さない👀
⚾️DeNA×中日
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