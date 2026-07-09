







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、先発ローテーションの一角を担う佐々木朗希投手の調子が安定していない。直近登板でも序盤から失点を重ね早期降板に追い込まれているが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、深刻な問題を抱えている可能性について言及している。



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同メディアは「佐々木は週末、2試合連続となるサンディエゴ・パドレス戦に先発したが、3回6失点と打ち込まれた。打線が0-6の劣勢から12点を奪って逆転したため敗戦投手は免れたが、ここ最近続いている課題は見過ごせるものではなく、球団は何が起きているのかをより詳しく分析する方針だ。デーブ・ロバーツ監督も最近の佐々木の投球について言及し、相手打者に投球の癖を悟られていた可能性を示唆した」と言及。











続けて、「パドレス打線は、彼が投げた球すべてに対応できていた。見れば分かることだった。これからもう少し詳しく分析するつもりだ。癖が出ていたかどうかは分からないが、彼らは本当にどの球にも反応できていた」というロバーツ監督のコメントを伝えている。



球団側は不安定さの背景に投球フォームの問題があるのではと睨んでいるようだが、果たして復調の糸口を見つけ出すことはできるのだろうか。



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