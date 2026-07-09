9日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』ではセ・リーグの上半期投手成績を振り返り、防御率、勝利数、勝率でトップの阪神・髙橋遥人をピックアップ。番組MCの野村弘樹氏は「本来このくらいの力を持っている選手だと思っていて、ただ故障だったり1年間というスパンでローテーション回れなかったりでしたが、今シーズンは文句なしですね。一人で投げ切ってこの防御率ですので素晴らしいですね」と評価。

解説の坂口智隆氏は「元々凄いと言われていて…。髙橋選手は故障との戦いだったと思うんですけど、普通に投げればこれくらいの数字は当たり前なのかなと。どのチームも対策をしているはずなのにこの数字ですから本当に圧倒的というか…。今、日本を代表する左投手になっていますよね」と称賛。同じく解説の佐伯貴弘氏は「髙橋選手のもう一つの凄さは、イニングを投げれる。現代の野球でこれだけ完投、完封しっかりとできる投手は他誰がいるかと…。なかなか出てこないその中で試合を作るだけでなく、チームのためにそういうピッチングをしてくれる存在というのは大きいですよね」と称賛した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』