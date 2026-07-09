韓国サッカー協会は9日、今年9月に開幕する第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）に出場するU－23韓国代表のメンバーを発表した。

4年に1度の周期で開催されるアジア競技大会。男子サッカーにおいては、オリンピックと同様にU－23チームが出場するなか、大会3連覇中のU－23韓国代表が、早くも23人の最終メンバーを発表。優勝で兵役免除となるため、DFキム・ジス（ブレントフォード／イングランド）やMFヤン・ミンヒョク（トッテナム・ホットスパー／イングランド）に加え、ワイルドカード（24歳以上の選手）としてMFヤン・ヒョンジュン（セルティック／スコットランド）、MFオム・ジソン（スウォンジー／イングランド）、MFイ・ギヒョク（江原FC）を選出。海外組9人、国内組14人で構成されている。

なお、今大会の組み合わせ抽選会は、今月23日に実施される予定となっている。

メンバーは以下の通り。

※WC：ワイルドカード

▼GK

キム・ミンスン（坡州フロンティア）

キム・ジュンホン（水原三星ブルーウィングス）

イ・スンファン（忠北清州）

▼DF

キム・ジス（ブレントフォード／イングランド）

カン・ミンジュン（浦項スティラーズ）

パク・ギョンソプ（仁川ユナイテッドFC）

パク・ソンフン（FCソウル）

ペ・ヒョンソ（慶南FC）

シン・ミンハ（江原FC）

チェ・ソクヒョン（蔚山HD）

チェ・ウジン（全北現代モータース）

▼MF

パク・スンス（ニューカッスル／イングランド）

ペ・ジュンホ（ストーク／イングランド）

ヤン・ヒョンジュン（セルティック／スコットランド、WC）

オム・ジソン（スウォンジー／イングランド、WC）

ヤン・ミンヒョク（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

イ・ヒョンジュ（FCアロカ／ポルトガル）

カン・サンユン（全北現代モータース）

イ・ギヒョク（江原FC、WC）

イ・スンウォン（江原FC）

ファン・ドユン（FCソウル）

▼FW

キム・ミョンジュン（ゲンク／ベルギー）

イ・ヨンジュン（グラスホッパー／スイス）