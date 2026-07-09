【四柱推命＊今月の運勢】2026年7月の運勢「11月生まれ」（誕生日：11月7日～12月6日生まれ）のあなたの運気は？恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年7月の運勢」（7月7日（火）～8月6日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年7月の運勢を詳しく鑑定します。「11月生まれ」（誕生日：11月7日～12月6日生まれ）の方の全体運や恋愛運をチェックして、最高の1か月にしましょう。■11月生まれの月運（11月7日～12月6日生まれ）運気は少しずつ上向き始めているものの、今月はいつも以上に神経が過敏になりやすい繊細な月です。知らず知らずのうちにストレスを溜め込んでしまいがちなので、意識的にリフレッシュの時間をスケジュールに組み込みましょう。仕事運においては直感が冴えているため、周囲から一目置かれるような斬新なアイデアが生まれやすい月でもあります。ぜひ忘れないうちに形にして発表してください。ただし、言葉にトゲが出やすい時期でもあるため、伝え方や表現方法は十分に練ってから発信するのが吉です。恋愛面では、出会いを求めているシングルの方は「自分への投資」が開運のトリガーとなります。美容院やジム、気になっていたサロンなどで自分に磨きをかけることが、新たなご縁の呼び水になるでしょう。パートナーや好きな人がいる方は、相手の痛いところをピンポイントで突くような発言をしてしまいがち。不満のエネルギーが湧いたら、筋トレや美容にそのパワーをぶつけ、美のエネルギーへと昇華させましょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/