【四柱推命＊今月の運勢】2026年7月の運勢「12月生まれ」（誕生日：12月7日～1月4日生まれ）のあなたの運気は？恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年7月の運勢」（7月7日（火）～8月6日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年7月の運勢を詳しく鑑定します。「12月生まれ」（誕生日：12月7日～1月4日生まれ）の方の全体運や恋愛運をチェックして、最高の1か月にしましょう。■12月生まれの月運（12月7日～1月4日生まれ）素敵なご縁や温かい人脈に恵まれる、とても楽しい月です。対人運が活性化しているため、食事会や交流会、ちょっとしたイベントなどにはアクティブに参加するのが吉。仕事運も好調で、期待される役割が増える傾向にあります。プレッシャーを感じた時こそ1人で抱え込まず、信頼できる仲間に適切にタスクを振り分けましょう。チームワークを発揮することで、驚くほどスムーズに成果を上げられそうです。恋愛面でも、恋愛運は上々です。特に美味しい食事の席から関係が発展しやすい星回り。出会いを求めているシングルの方は、合コンや婚活の場はもちろん、一見出会いとは関係なさそうな気軽な飲み会にもフットワーク軽く顔を出してみましょう。パートナーがいる方は、新しくオープンしたお店を開拓したり、話題のエンタメを一緒に楽しんだりすることで、新鮮で幸福感に満ちた時間を過ごすことができそうです。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/