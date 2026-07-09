【四柱推命＊今月の運勢】2026年7月の運勢「10月生まれ」（誕生日：10月8日～11月6日生まれ）のあなたの運気は？恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年7月の運勢」（7月7日（火）～8月6日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年7月の運勢を詳しく鑑定します。「10月生まれ」（誕生日：10月8日～11月6日生まれ）の方の全体運や恋愛運をチェックして、最高の1か月にしましょう。■10月生まれの月運（10月8日～11月6日生まれ）金運・仕事運ともに上昇傾向です。内側からやる気やモチベーションがフツフツと湧いてくる時期ですが、仕事運の熱量ゆえに、周囲との温度差が生まれてしまうことも。思わぬところで足を引っ張られたり、横槍が入ったりする可能性を秘めているため、物事を進める際はいつも以上に慎重かつ丁寧な根回しを心がけましょう。今月は、積読にしていた本を開いたり、仕事の専門知識を深めたりと、インプットに時間を使うことが運気の切り替えに。ここでのスキルアップが起爆剤となって、下半期の仕事運を底上げしてくれるはずです。恋愛面でも、恋愛運は上向きです。次に繋がる良いご縁が見つかりやすい時なので、目先の損得にとらわれすぎず、様々なコミュニティや集まりに顔を出してみるのがおすすめです。出会いを求めているシングルの方はもちろん、パートナーがいる方は、予定を詰め込みすぎないゆとりを持ったデートを意識することで、おだやかで満ち足りた時間を共有できそうです。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/