熊本製粉は7月より、小麦粉不使用の製パン用途に特化した新たな米粉「コメトワ」を発売する。
同商品は、同社が培ってきた製粉技術を活かし、グルテンフリー米粉パンの製造現場で求められる「おいしさ」と「安定性」の両立をめざして開発した。
ふくらみの良さと食感の広がりを両立しており、ふんわりとした軽さと、もっちりとしたやわらかさをあわせ持っている。小麦粉不使用でもパンらしいしっかりとしたボリュームのある仕上がりが期待でき、翌日までやわらかさを保ちやすい設計のため、廃棄ロス削減にも貢献する。
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