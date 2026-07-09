熊本製粉は7月より、小麦粉不使用の製パン用途に特化した新たな米粉「コメトワ」を発売する。

小麦粉不使用の米粉パン

同商品は、同社が培ってきた製粉技術を活かし、グルテンフリー米粉パンの製造現場で求められる「おいしさ」と「安定性」の両立をめざして開発した。

ふくらみの良さと食感の広がりを両立しており、ふんわりとした軽さと、もっちりとしたやわらかさをあわせ持っている。小麦粉不使用でもパンらしいしっかりとしたボリュームのある仕上がりが期待でき、翌日までやわらかさを保ちやすい設計のため、廃棄ロス削減にも貢献する。