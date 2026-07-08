【四柱推命＊今月の運勢】2026年7月の運勢「8月生まれ」（誕生日：8月7日～9月6日生まれ）のあなたの運気は？恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年7月の運勢」（7月7日（火）～8月6日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年7月の運勢を詳しく鑑定します。「8月生まれ」（誕生日：8月7日～9月6日生まれ）の方の全体運や恋愛運をチェックして、最高の1か月にしましょう。■8月生まれの月運（8月7日～9月6日生まれ）あなたがこれまで培ってきた実力がしっかりと発揮できる月です。特に月前半の仕事運において、その手腕が存分に活きるでしょう。多方面から声がかかる発展期ゆえに、任される仕事量が予想外に増えたり、関わるメンバーの数が多くなったりする可能性も。ただ、今月のあなたなら見事にマネジメント力を発揮できるはず。上司や周囲からの信頼と評価も高まりやすい運勢です。ここで改めて下半期の目標を設定すると、すぐに達成に向けて行動を起こせます。月の後半になるとワンマンになりやすい傾向があるため、周囲の意見に耳を傾ける姿勢を意識すると、前半の素晴らしい流れをそのまま維持できるでしょう。恋愛面では、恋愛運が急上昇。シングルの方は周囲からの注目度が格段に上がり、気になる人との距離を一気に縮めるチャンスです。「この人だ」と思える本命候補が見つかる暗示も。積極的に行動しましょう。パートナーがいる方は、特に月前半は素敵な時間を過ごせる予感。後半はあなたから心を開いてオープンに話し合うことで、より一層深い信頼関係が結ばれそうです。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/