【四柱推命＊今月の運勢】2026年7月の運勢「7月生まれ」（誕生日：7月7日～8月6日生まれ）のあなたの運気は？恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年7月の運勢」（7月7日（火）～8月6日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年7月の運勢を詳しく鑑定します。「7月生まれ」（誕生日：7月7日～8月6日生まれ）の方の全体運や恋愛運をチェックして、最高の1か月にしましょう。■7月生まれの月運（7月7日～8月6日生まれ）仕事運において、重要なポストやプロジェクトを任されるなど、一気に多忙を極める月になりそうです。優れた企画がひらめきやすく、クリエイティブな能力を発揮できるため、アウトプットには最適なタイミング。ただし今月は、勢いに任せて強引に物事を進めたくなる傾向があるので注意が必要。あなたのスピード感に周囲がついていけなくなる恐れがあります。時には少し事務的だと感じても、周りと丁寧に足並みを揃え、進捗を確認しながら淡々と進めるのが成功の秘訣になりそうです。恋愛面では、共通の趣味の集まりや友人関係の中から、自然な流れで恋が芽生える予感。出会いを求めているシングルの方は、相手のペースに合わせる意識を持つことで、関係性が一気に進展しそうです。パートナーがいる方は、お互いの好きなものの話題で盛り上がれそう。行ったことのない場所へ遠出をしたり、ちょっとだけ特別なデートを企画したりすることで、楽しいお誕生日を過ごせそうです。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属. 占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/