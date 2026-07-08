【四柱推命＊今月の運勢】2026年7月の運勢「5月生まれ」（誕生日：5月5日～6月4日生まれ）のあなたの運気は？恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年7月の運勢」（7月7日（火）～8月6日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年7月の運勢を詳しく鑑定します。「5月生まれ」（誕生日：5月5日～6月4日生まれ）の方の全体運や恋愛運をチェックして、最高の1か月にしましょう。■5月生まれの月運（5月5日～6月4日生まれ）頭の回転がシャープになり、面白いアイデアや企画が次々湧き出てくる月です。仕事運を高めるためにも、ひらめいたインスピレーションは忘れないよう、すぐにメモしておきましょう。一方で、先を見越しすぎるあまり、取り越し苦労で精神的な疲れが溜まってしまう側面も。そんな時は、読書に集中したり、軽く身体を動かしたり、専門的な研究に補頭するなど、後回しにしていた「学び」に手を付けることで、心に栄養が行き渡ります。また、久しぶりの友人との再会など、落ち着いた時間の中で自分を見つめ直すチャンスにも恵まれそうです。恋愛面では、シングルの方は趣味や最近ハマっているニッチな話題から、意外に盛り上がり、急接近する予感。パートナーがいる方は、相手の些細な言動が気になったり、深く考えすぎて言葉の裏をネガティブに捉えてしまいがちな時です。本を読んだりお気に入りのコンテンツを楽しんだりして、まずは自分の心を穏やかに保つことを最優先してください。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/