FIFAワールドカップ2026は現地時間7日までにラウンド16全日程が終了し、準々決勝に進出する8チームが出揃った。

北中米3カ国で共催され、史上最多の49チームが参戦した今大会。王者アルゼンチン代表や3大会連続決勝進出を目指すフランス代表、EURO2024覇者スペイン代表、ダークホースと目されているノルウェー代表らがベスト8に駒を進め、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシやフランス代表FWキリアン・エンバペ、ノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが得点ランク上位を占めるなど、千両役者たちが期待通りのパフォーマンスを披露している。

データサイト『Squawka』は8日、ラウンド16終了時点でのチャンス創出数ランキングを発表。「17回」で堂々のトップに立ったのはベルギー代表FWレアンドロ・トロサールだ。“赤い悪魔”の10番を背負う31歳はここまで全5試合に先発出場し、2ゴール3アシストをマーク。グループステージ突破をかけたニュージーランド戦で3得点に絡んだほか、ラウンド16では勝ち越しゴールをアシストし、開催国アメリカ代表撃破に貢献した。

2位は惜しくもラウンド16敗退となったエジプト代表のFWモハメド・サラー。ここまで得点ランクトップの8ゴールと未だ別次元の輝きを放っているメッシは、モロッコ代表DFアクラフ・ハキミと並んで3位となっている。

そのほか、イングランド代表MFデクラン・ライスやドイツ代表MFフロリアン・ヴィルツらがランクイン。『Squawka』が発表した順位は以下の通りとなっている。

1位 17回 レアンドロ・トロサール（ベルギー代表／アーセナル）

2位 16回 モハメド・サラー（エジプト代表／リヴァプール※2025－26シーズン限りで退団）

3位 15回 リオネル・メッシ（アルゼンチン代表／インテル・マイアミ）

3位 15回 アクラフ・ハキミ（モロッコ代表／パリ・サンジェルマン）

5位 13回 ロベルト・アルバラード（メキシコ代表／グアダラハラ）

6位 12回 デクラン・ライス（イングランド代表／アーセナル）

6位 12回 フロリアン・ヴィルツ（ドイツ代表／リヴァプール）

6位 12回 サディオ・マネ（セネガル代表／アル・ナスル）

6位 12回 スティーヴン・エウスタキオ（カナダ代表／ポルト）

6位 12回 キリアン・エンバペ（フランス代表／レアル・マドリード）