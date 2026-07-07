「予想より早いかも」村上宗隆、リハビリ出場開始！　オールスターブレイ…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、5月29日（日本時間5月30日）に負った右ハムストリングの肉離れからの回復に向け、リハビリを続けている。オールスターブレイク前の一軍復帰も視野に入ってきたと、米メディア『サウスサイド・ショウダウン』が報じた。

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村上は右ハムストリングにグレード2の肉離れを負ったことで、故障者リスト（IL）入りとなったが、それまでの57試合では20本塁打を放ち、チームを牽引する長距離砲としての活躍が光っていた。











村上不在の間もホワイトソックスはア・リーグ中地区で首位を守り続けている。



村上離脱後の18勝15敗という戦績は、打線の落ち込みがなかったことを裏付ける数字だと、同メディアは強調。



コルソン・モンゴメリー内野手とミゲル・バルガス内野手がともに20本塁打に到達しており、若手の台頭がチームの得点力を下支えしている。



また、カイル・ティール捕手が今季開幕から約2カ月間の離脱を経て復帰し、扇の要の打撃力が上向いたことも好材料だ。



とりわけ得点圏でのバットコントロールが改善した点は、村上を待つ打線にとって心強い援護材料となっている。



オースティン・ヘイズ外野手とエバーソン・ペレイラ外野手がIL入りする逆風もあるが、村上が戻ればその穴を十分に埋められるだろう。



同メディアは見出しで村上の状態について「予想より早い復帰が実現するかもしれない」と表現している。



村上は火曜日から傘下3Aシャーロットで調整を始めたが、その期間は数試合にとどまる可能性もあると伝えられている。



同メディアによると、ホワイトソックスを率いるウィル・ベナブル監督は村上の復帰時期について問われ「戻る可能性は十分にある」と述べ、オールスターブレイク前の一軍合流に含みを持たせたという。



村上が復帰すればよりホワイトソックス打線が勢いづき、地区首位を走るチームの追い風となりそうだ。



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