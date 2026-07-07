パリFCは7日、リアム・ロシニアー氏が新監督に就任することを発表した。

クラブからの発表によると、契約期間は2028年6月30日までの2年間。2026－27シーズンに向けたトップチームの始動日である7月9日より、正式に監督に就任するという。

イングランド・ロンドン出身のロシニアー氏は、1984年7月9日生まれの現在41歳。現役時代はハル・シティを筆頭に、イングランド国内の各クラブで活躍し、現役最後のクラブとなったブライトンで、指導者としての第一歩を踏み出した。同クラブではU－23チームのコーチを務め、その後在籍したダービー・カウンティではトップチームのアシスタントコーチだけでなく、2022－23シーズンに暫定監督も経験。2022年11月、ハル・シティで正式監督に就任すると、2024年夏からはストラスブールを指揮し、クラブにカンファレンスリーグ（ECL）出場権をもたらした。

2026年1月には、エンツォ・マレスカ元監督（現：マンチェスター・シティ）の後任としてチェルシーに迎え入れられ、2032年夏までの5年半契約を締結。就任当初こそ、チャンピオンズリーグ（CL）を含めて5連勝を飾るなど悪くない滑り出しだったが、3月11日に行われたCL・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）・ファーストレグのパリ・サンジェルマン戦からは、公式戦8試合を1勝7敗で終えるなど、徐々にチームは深刻な不調に陥った。1912年11月以来となるリーグ戦5試合無得点の5連敗を喫し、今年4月22日には解任が発表。在任期間はわずか107日だった。

そんなロシニアー氏は、チェルシーの監督解任後はフリーの状態が続いていたが、新天地はパリFCに決まった。パリFCは2024－25シーズンのリーグ・ドゥを2位で終え、46年ぶりのリーグ・アン昇格を果たした。迎えた2025－26シーズンは、リーグ・アンを11位で終えており、新シーズンは1部での戦いの2年目をスタートさせる。

2025－26シーズン、パリFCは46年ぶり昇格の立役者となったステファン・ジリ監督の下でシーズンをスタートさせたものの、残留争いに巻き込まれていた今年2月に解任を決断。その後はアントワーヌ・コンブアレ監督が上昇へ導き、残留を決めていたが、パリFCは「今シーズン終了後、関係者全員による協議の結果、クラブの歴史に新たな章を開くため、コンブアレ監督との契約を終了することが決定された」と明かしている。

パリFCのスポーツディレクターを務めるマルコ・ネッペ氏、クラブのオーナーであるアントワーヌ・アルノー氏は、それぞれ次のような言葉で、ロシニアー監督の就任を歓迎した。

「リアム・ロシニアーは、我々が求めていた資質のすべてを備えています。彼は現代的かつ水準の高い監督であり、個々の選手とチーム全体の育成能力で定評があります。戦術的な面はもちろんのこと、特に彼のマネジメント能力と、明確なビジョンのもとにチームをまとめ上げる力に感銘を受けました。彼にはパリFCで成功するための資質がすべて備わっていると確信しており、彼の新たなキャリアにおける成功を心から願っています」（マルコ・ネッペ氏）

「私と家族は、リアムがフランスのリーグに戻ってきてくれることを大変嬉しく思っています。彼のプレースタイルや、若い選手たちで構成されたチームで築き上げてきたものに、私は常に感銘を受けてきました。スポーツディレクターのマルコ・ネッペと緊密に連携しながら、彼は数日後にトレーニングを再開する男子トップチームをまとめてくれるでしょう。多くの選手が熱意を示しており、私たちも同じ気持ちです。彼は、パリFCをリーグ・アンに定着させ、プレー面でもリーグ順位でも毎年成長していくという、私たちが目指すプロジェクトを完璧に体現してくれる存在です」（アントワーヌ・アルノー氏）

【動画】パリFCの本拠地で話しているのは…