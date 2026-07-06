「最も興奮させるMLB新人」村上宗隆、今週末にも実戦復帰へ！？　好調ホワ…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、6日（日本時間7日）から傘下3Aシャーロット・ナイツの一員として、リハビリ登板を開始する。早ければ今週末にもメジャー復帰が見込まれていると、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じた。

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村上は5月29日（同30日）に右ハムストリングを負傷し、故障者リスト（IL）入りして以降、数週間に渡り離脱が続いている。











その間にホワイトソックスは首位へ浮上したが、ア・リーグ中地区のライバルとの連戦で2連敗を喫し、地区首位の座を失いかけていた。



しかし、ウィル・ベナブル監督の下でチームは持ち直し、その後の2連勝でクリーブランド・ガーディアンズとのシリーズを五分に戻している。



村上は今季、メジャー1年目ながら負傷離脱前の57試合で20本塁打をマークし、序盤から新人王争いの中心に食い込む活躍を見せていた。



三振の多さは懸念材料とされているが、それ以上に選球眼の高さが評価されており、四球率17.9%はリーグ全体で99パーセンタイルに達する水準だ。



チームとしても村上の離脱をものともせず、通算本塁打125本はリーグ2位につけ、1位のニューヨーク・ヤンキースの背中に迫る勢いを見せている。



ア・リーグ中地区首位を守り続けているだけに、村上が打線に加わればさらなる上積みが期待される。



同メディアは、村上が打線に戻れば「打線をさらに強力にするはずだ」と評した。



村上は今シーズンにおける「最も興奮させるMLB新人の一人」とも目されており、プレーオフ争いの真っ只中にあるチームへ復帰するタイミングとしては申し分ない。



オールスターブレイク前に再び実戦感覚を取り戻せれば、休み明け以降の後半戦にも弾みがつきそうだ。



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