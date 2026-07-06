“全72ホール”を貸し切り！釣りもジョギングもできる北海道最大級のゴルフリゾートとは？

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。7月4日（土）の放送は、ゴルフリゾート「北海道 ルスツリゾートゴルフ72」について、ルスツ事業部 ゴルフ部 副支配人の成田伊織（なりた・いおり）さんに伺いました。

◆多彩に使える貸し切りプラン

佐原：今回は、北海道の雄大な自然を満喫できるゴルフ場をピックアップ。道内最大級の全72ホールを有するリゾートゴルフ場「ルスツリゾートゴルフ72」について、成田さんにお話を伺います。

成田：「ルスツリゾートゴルフ72」は北海道のルスツリゾートにある、道内はもちろん国内でも有数の大規模リゾートコースです。その名の通り、タワーコース、いずみかわコース、リバーコース、ウッドコースの4コース合計72ホールを持つゴルフ場です。

このたび、企業や団体によるMICE （Meeting、Incentive Travel、Convention、Exhibition/Event） 利用をはじめ、各種イベントや特別な体験型プログラムに対応する「ゴルフ場貸し切りプラン」の提供を開始しました。先ほどご紹介した4コースを対象に、ゴルフプレーはもちろん、企業イベントや研修、ウォーキングイベントなど多様な用途で、広大なゴルフコースを貸し切りでご利用いただけます。

近年、企業研修やインセンティブ旅行、国際会議、展示会などにおいて、参加者へ特別な体験価値の提供が求められています。本プランは、他施設では実現が難しい広大な自然空間を活用し、参加者同士の交流や創造的な活動を促進する選択肢の1つになればと考えております。

貸し切りの利用時間は、ご利用日の午前7時から午後5時までの10時間で、最大200名規模の利用を想定しており、ゴルフコンペの開催に加えて、散策やジョギングイベント、コース内の池を活用した釣り体験など、従来のゴルフ利用にとらわれない自由な活用が可能です。広大な自然空間を活かした“ゴルフ場を貸し切る”という体験を味わっていただければと思います。

佐原：プラン概要や想定される利用シーンなど、詳しくはWebサイトでご確認ください。

＜番組概要＞

番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS

パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）

放送日時：毎週土曜7:25～7:30

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness