“全72ホール”を貸し切り！釣りもジョギングもできる北海道最大級のゴルフリゾートとは？

◆多彩に使える貸し切りプラン
佐原：今回は、北海道の雄大な自然を満喫できるゴルフ場をピックアップ。道内最大級の全72ホールを有するリゾートゴルフ場「ルスツリゾートゴルフ72」について、成田さんにお話を伺います。
成田：「ルスツリゾートゴルフ72」は北海道のルスツリゾートにある、道内はもちろん国内でも有数の大規模リゾートコースです。その名の通り、タワーコース、いずみかわコース、リバーコース、ウッドコースの4コース合計72ホールを持つゴルフ場です。
このたび、企業や団体によるMICE （Meeting、Incentive Travel、Convention、Exhibition/Event） 利用をはじめ、各種イベントや特別な体験型プログラムに対応する「ゴルフ場貸し切りプラン」の提供を開始しました。先ほどご紹介した4コースを対象に、ゴルフプレーはもちろん、企業イベントや研修、ウォーキングイベントなど多様な用途で、広大なゴルフコースを貸し切りでご利用いただけます。
近年、企業研修やインセンティブ旅行、国際会議、展示会などにおいて、参加者へ特別な体験価値の提供が求められています。本プランは、他施設では実現が難しい広大な自然空間を活用し、参加者同士の交流や創造的な活動を促進する選択肢の1つになればと考えております。
貸し切りの利用時間は、ご利用日の午前7時から午後5時までの10時間で、最大200名規模の利用を想定しており、ゴルフコンペの開催に加えて、散策やジョギングイベント、コース内の池を活用した釣り体験など、従来のゴルフ利用にとらわれない自由な活用が可能です。広大な自然空間を活かした“ゴルフ場を貸し切る”という体験を味わっていただければと思います。
佐原：プラン概要や想定される利用シーンなど、詳しくはWebサイトでご確認ください。
＜番組概要＞
番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS
パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）
放送日時：毎週土曜7:25～7:30
番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness