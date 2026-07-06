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オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは6日、主砲のアダム・ウォーカーが海外移籍のため同日付で退団することを発表した。今後は、台湾のプロ野球チームである楽天モンキーズでプレーすることが決定している。







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ウォーカーはアメリカ合衆国出身の34歳。2022年に読売ジャイアンツに入団し、2024年には福岡ソフトバンクホークスへトレード移籍した。



同年オフに自由契約となり、昨季はルートインBCリーグの神奈川フューチャードリームスでプレー。最多本塁打・最多打点の2冠を獲得し、今季からはオイシックスでプレーしていた。











オイシックスでは主砲として活躍。今季はファーム・リーグで60試合に出場し、打率.248、13本塁打、34打点をマークするなど実力を発揮。



本塁打数はエドポロ・ケイン（北海道日本ハムファイターズ）と並び東地区の最多タイを記録し、打点は同地区2位の数字だった。



ウォーカーのコメントは下記の通り



「オイシックス新潟アルビレックスBCの組織に関わるすべての方々に感謝しています。チームメイト、コーチ陣、スタッフの皆さんのおかげで、今年は素晴らしい経験ができました。春季キャンプから開幕戦、そして今に至るまで、私たちは一丸となって懸命に努力してきました。そして、素晴らしい応援をしてくださったサポーターの皆さん全員に感謝したいと思います。



雨の日も晴れの日も、暑い日も寒い日も、皆さんはこのチームを応援するためにスタジアムに足を運んでくださいました。それは私たちにとって大きな励みです。皆さんに楽しいひとときを作り、笑顔をお届けできていれば嬉しいです。



これから私はここを離れることになります。しかし、どうかこれからも球場に足を運んで、チームに大きな声援を送り、この素晴らしいチームを支え続けてください。私はこれから台湾の地から、オイシックス新潟アルビレックスBCを応援していきます。いつだってがたほー！」























【動画】打った瞬間確信！ウォーカーの左翼ネット直撃弾がこちら



DAZNベースボールの公式Xより





レフトは早々に諦めた



打った瞬間確信の一撃

ウォーカー 11号ホームラン



⚾️ロッテ×オイシックス（ファーム）

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【了】