広島は阪神に逆転負けを喫し、5位に転落した。5日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、試合の流れを大きく左右した右翼手・野間峻祥のダブルエラーが取り上げられた。

甲子園球場で行われた一戦は悪天候に見舞われ、グラウンドコンディションが悪い中での試合となった。問題のとなったプレーは同点の5回一死一・二塁。阪神・佐藤輝明が放った右前への鋭い打球に対して、野間が処理しようとするもまさかの後逸。さらに、中継への送球も乱れ、打者走者の佐藤まで生還を許して3点を失った。記録は後逸と悪送球による1プレー2失策となった。

このプレーについて解説を務めた齊藤明雄氏は、「佐藤の打球も速かった。ホームでアウトにしようとしたんですけど、芝が雨で濡れていたので少しイレギュラーして弾いてしまった」と、今回の打球処理の難しさについて理解を示した。一方で、「ただ、その後の送球ですよね。中継にしっかりストライク送球していれば、佐藤まで返すことはなかったと思います」と指摘。打球への対応はやむを得ない面があったとしながらも、悪送球によって失点を広げたプレーについては改善の余地があったとの見方を示した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』