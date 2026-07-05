今日は2026年7月5日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

★今日の12星座占い・注目ポイント★

2026年7月5日の12星座占いでは、やぎ座が総合運1位。普段は許されないわがままも、今日はすんなりと受け入れてもらえそう！2位はおとめ座、3位はうお座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がかに座とさそり座、金運がおひつじ座としし座、仕事運がうお座、健康運がおうし座とおとめ座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。