ロッテ、ソフトバンクに8-1で快勝

先発投手：ロッテはＳ・ロングが7回0失点の好投（6安打6奪三振）、ソフトバンクの北斗は2回8失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：ロッテが1点を追加 2回表：ロッテが7点を追加 9回裏：ソフトバンクが1点を追加 注目選手：ソフトバンクの正木　智也が1本塁打の活躍、ロッテの藤原　恭大が1本塁打、2打点、2得点の活躍、ロッテの山口　航輝が2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 72 38 32 2 .543 -
2 ヤクルト 72 38 33 1 .535 0
2 阪神 72 38 33 1 .535 0
4 広島 71 28 39 4 .418 8
5 DeNA 73 28 42 3 .400 10
6 中日 74 28 45 1 .384 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 74 45 28 1 .616 -
2 西武 79 44 32 3 .579 2
3 日本ハム 79 45 34 0 .570 3
4 オリックス 76 38 36 2 .514 7
5 ロッテ 72 35 34 3 .507 8
6 楽天 74 28 45 1 .384 17