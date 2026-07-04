ロッテ、ソフトバンクに8-1で快勝
先発投手：ロッテはＳ・ロングが7回0失点の好投（6安打6奪三振）、ソフトバンクの北斗は2回8失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：ロッテが1点を追加 2回表：ロッテが7点を追加 9回裏：ソフトバンクが1点を追加 注目選手：ソフトバンクの正木 智也が1本塁打の活躍、ロッテの藤原 恭大が1本塁打、2打点、2得点の活躍、ロッテの山口 航輝が2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|72
|38
|32
|2
|.543
|-
|2
|ヤクルト
|72
|38
|33
|1
|.535
|0
|2
|阪神
|72
|38
|33
|1
|.535
|0
|4
|広島
|71
|28
|39
|4
|.418
|8
|5
|DeNA
|73
|28
|42
|3
|.400
|10
|6
|中日
|74
|28
|45
|1
|.384
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|74
|45
|28
|1
|.616
|-
|2
|西武
|79
|44
|32
|3
|.579
|2
|3
|日本ハム
|79
|45
|34
|0
|.570
|3
|4
|オリックス
|76
|38
|36
|2
|.514
|7
|5
|ロッテ
|72
|35
|34
|3
|.507
|8
|6
|楽天
|74
|28
|45
|1
|.384
|17