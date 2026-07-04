FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメント1回戦が終わり、データサイト『Opta』がスーパーコンピューターによる最新の優勝確率を発表した。

現地時間7月3日に決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）の全試合が消化し、ベスト16に進出したチームが揃った。フランス代表やアルゼンチン代表、スペイン代表らが次のラウンドへ駒を進めるなか、ブラジル代表に敗れた日本代表、オランダ代表、ドイツ代表などがラウンド32で姿を消している。

現時点で優勝確率が最も高いのは、圧巻の攻撃力を誇るフランス代表の「28.9パーセント」。ラウンド32の組み合わせ決定時には「18.58パーセント」だったが、優勝確率が上昇している。これに連覇を目指すアルゼンチン代表の「16.3パーセント」、スペイン代表の「13パーセント」、ブラジル代表の「9.1パーセント」と続く形となった。

また、各ラウンドに進出する可能性も出されている。ベスト8を懸けた試合では、拮抗した展開が予想されており、メキシコ代表vsイングランド代表は、それぞれの勝利確率が「44.4パーセント」と「55.6パーセント」。アメリカ代表vsベルギー代表も「51パーセント」と「49パーセント」と五分に近い激戦が見込まれている。

なお、『Opta』のスーパーコンピューター通りに大会が進むと決戦戦は、2大会連続でフランス代表vsアルゼンチン代表となる。

現時点での優勝確率は以下の通り。

■優勝確率

フランス 28.9%

アルゼンチン 16.3%

スペイン 13%

ブラジル 9.1%

イングランド 8.1%

ポルトガル 5%

コロンビア 3.4%

モロッコ 3.2%

ノルウェー 2.9%

メキシコ 2.7%

スイス 2.1%

アメリカ 2.1%

ベルギー 2%

カナダ 0.5%

エジプト 0.5%

パラグアイ 0.3%

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