







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズのジェイソン・ボスラー選手は3日、本拠地・ナゴヤ球場で行われたファーム・リーグ中地区11回戦の埼玉西武ライオンズ戦に「2番・一塁」で先発出場。2試合連続となる豪快な同点ソロホームランを放った。







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7回、1点リードを許して迎えた第3打席。西武3番手の堀越啓太投手が投じた2球目の直球を完璧に捉えて、バックスクリーンに強烈な打球を叩き込んだ。











前日2日の試合でも右中間へファーム第2号ソロを放っていたボスラー選手。



2試合連続本塁打でファーム第3号を記録し、打撃不振で6月5日に登録抹消されて以降、着実に状態を上げている。



一軍では今季打率.203と苦しんでいたが、この勢いのまま復帰を目指す。試合は中日が2-1で西武を下した。























【動画】どこまで伸びる…？！ボスラー、バックスクリーンへ強烈弾

DAZNベースボールのXより













低め153キロを一閃



バックスクリーンに飛び込んだ

ボスラー 2試合連続の3号弾



⚾️中日×西武（ファーム）

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【了】