中日ドラゴンズ 最新情報
中日ドラゴンズのジェイソン・ボスラー選手は3日、本拠地・ナゴヤ球場で行われたファーム・リーグ中地区11回戦の埼玉西武ライオンズ戦に「2番・一塁」で先発出場。2試合連続となる豪快な同点ソロホームランを放った。
ドラゴンズの選手たちの獲得経緯がわかる
『星野と落合のドラフト戦略 元中日スカウト部長の回顧録』［PR］
7回、1点リードを許して迎えた第3打席。西武3番手の堀越啓太投手が投じた2球目の直球を完璧に捉えて、バックスクリーンに強烈な打球を叩き込んだ。
前日2日の試合でも右中間へファーム第2号ソロを放っていたボスラー選手。
2試合連続本塁打でファーム第3号を記録し、打撃不振で6月5日に登録抹消されて以降、着実に状態を上げている。
一軍では今季打率.203と苦しんでいたが、この勢いのまま復帰を目指す。試合は中日が2-1で西武を下した。
【動画】どこまで伸びる…？！ボスラー、バックスクリーンへ強烈弾
DAZNベースボールのXより
低め153キロを一閃
バックスクリーンに飛び込んだ
ボスラー 2試合連続の3号弾
⚾️中日×西武（ファーム）
【関連記事】
この記事が面白いと思ったら…？
Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！
最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓
【了】