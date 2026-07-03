夏の足元、紫外線対策どうしてますか？「日焼け止めを塗るのは面倒…」「ベタつきが気になる…」そんな悩み、ASTIGU【UV】ストッキングが解決してくれます！私が試して驚いた、はくだけで叶う「塗らない」UVケア。この記事を読めば、透明感と紫外線カットを両立した美脚の秘密がわかりますよ。

日差しから脚を守る！「塗らない」UVケアの新常識

日差しが強くなる季節、パンプス焼けや脚全体の紫外線対策は気になりますよね。しかし、日焼け止めを脚全体にムラなく塗るのは手間がかかり、ベタつきが気になることも。そんな悩みを抱える方々に朗報です。

アツギ株式会社が「ASTIGU（アスティーグ）」ブランドからリリースしたプレーンストッキング「【UV】紫外線カット」は、まさに「はくだけでUVケア」が叶う画期的なアイテム。これ一本で、今年の夏の足元対策は劇的に変わるかもしれません。

はくだけで驚きのUVカット率90％以上！その秘密とは？

この「アスティーグ【UV】」は、着用するだけでUVカット率90％以上、UPF25という高い紫外線カット効果を発揮します。日焼け止めクリームを塗る手間が省けるだけでなく、塗り忘れや塗りムラの心配もないため、忙しい毎日を送る方には理想のUV対策です。

透明感を損なわない「特殊ナイロン糸」の秘密

私が特に驚いたのは、その透明感とUVカット効果の両立です。通常、紫外線カット機能を高めようとすると、生地が厚くなったり、透明感が失われたりすることがあります。

しかし、「アスティーグ【UV】」は、紫外線を吸収する特性を持つ特殊なナイロン糸を採用することで、この課題を見事にクリアしています。

この糸は、紫外線だけを吸収し、肌に届く他の光は透過させるという優れもの。例えるなら、透明な日傘を脚にまとっているような感覚です。さらに、この特殊な糸で編み上げた生地に、もう一度UV対策加工を施すという「ダブルのUV対策」で、淡い色の生地でも高いカット率を実現しているというから、その技術力には脱帽です。

日常使いに嬉しい！細部までこだわった機能性

単にUVカット効果があるだけでなく、日常使いに嬉しい機能が満載なのもアスティーグらしい配慮です。

：気になるニオイ対策もバッチリ！：衣類のまとわりつきを防ぎ、快適なはき心地。

これらの機能が、毎日の着用をさらに快適にしてくれます。

ラインナップと価格、そして驚きのコストパフォーマンス！

今回登場するのは、パンティストッキングとひざ下丈ストッキングの2種類。シーンに合わせて選べるのが嬉しいですね。

アスティーグ【UV】パンティストッキング

アスティーグ【UV】ひざ下丈ストッキング

: M～L、L～LL: ヌーディベージュ、ナチュラルベージュ、ブラック（全3色）

: 22～25cm: ヌーディベージュ、ナチュラルベージュ、ブラック（全3色）

パンティストッキングで880円、ひざ下丈で550円というのは、日常的にUVケアの手間を省けることを考えると、非常にコストパフォーマンスが高いと言えるでしょう。日焼け止めを毎日塗る手間、消費量、そして何よりも「日焼けの不安」から解放される安心感は、価格以上の価値があるのではないでしょうか。

ASTIGU（アスティーグ）が目指す「自由で、いこう。」

「アスティーグ」は、2025年にインナーウェアもラインナップに加え、レッグウェアとインナーウェアをトータルで提案するブランドへと進化を遂げています。そのブランドコンセプトは「自由で、いこう。」。肌にも心にも心地よいアイテムを通して、毎日を前向きに楽しんでほしいという想いが込められています。

今回ご紹介したUVカットストッキングも、まさにこのコンセプトを体現しているアイテム。手間を省き、快適さを提供することで、もっと自由に、もっとアクティブに夏を楽しんでほしいというメッセージが伝わってきます。

アスティーグを手がけるアツギ株式会社は、2023年にブランドロゴを刷新し、従来のカテゴリーを超えた「FeelWear（フィールウェア）」、つまり肌に心地よく、心に響く衣服を提供することを目指しています。技術力と顧客ニーズへの深い理解が、今回のような革新的な製品を生み出しているのですね。

まとめ：この夏は「はくだけUVカット」で、賢く美脚をキープ！

日差しが強くなるこれからの季節、脚の紫外線対策は本当に悩ましいものです。しかし、アスティーグの「【UV】紫外線カット」ストッキングがあれば、もうその心配はいりません！

私も早速試して、今年の夏はもっと軽やかに、そして安心してファッションを楽しみたいと思います。皆さんも、この画期的なストッキングで、賢く美脚をキープして「自由な夏」を満喫してみてはいかがでしょうか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。