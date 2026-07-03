「運動しなきゃ」と思いつつも、なかなか行動に移せない。外での運動は天候に左右されたり、足腰への負担が気になったり…。そんな悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。

私も最初は半信半疑でしたが、自宅で手軽に効率よく運動できる【Jogfoot ジョグボード】は、まさに理想のフィットネスギアだと感じました。この記事では、元マラソン日本代表・千葉真子さん監修のこのボードで、ウォーキングの約2.5倍もの運動効果を、膝や腰に負担なく楽しく手に入れる方法をご紹介します！

運動が続かないあなたへ！自宅で叶える効率的な「宅トレ」の秘密

運動したい気持ちはあるけれど、なかなか続けられない…。そんな風に感じている方に朗報です。

元マラソン日本代表の千葉真子さん監修のもと開発された「Jogfoot ジョグボード」は、おうちでただ楽しく弾むだけで、普段のウォーキングの約2.5倍もの運動効果が得られるという、画期的な健康機器です。

人生100年時代を健康に！千葉真子さんが語る「歩く」ことの重要性

このジョグボードを開発したのは、「いつまでもご自身の脚で健康的に歩いてほしい」という願いから生まれた健康機器ブランド「Jogfoot（ジョグフット）」を展開する株式会社ジヴァスタジオです。シリーズ累計出荷数16.8万台（2021年6月～2026年5月）を突破する人気ブランドが、人気フィットネスギア「Jog foot ジョグフット」をリニューアルしてこの「ジョグボード」を誕生させました。

開発の背景には、私たち誰もが直面する「人生100年時代」という現実があります。

「いつまでも健康的に歩くためには、毎日無理のない負荷で筋肉を使い、関節を動かすことが大事です」と語るのは、このジョグボードの監修を務めた千葉真子さん。

現役時代、厳しいトレーニングを経験してきたアスリートだからこそ、外でのランニングやウォーキングが足腰、特に膝に大きな負担をかけることをよくご存じです。だからこそ、「誰でも簡単におうちで、足腰の関節に負担をかけずに楽しくトレーニングしてほしい」という思いが、このジョグボード開発の原動力になったそうです。天候に左右されず、自宅で安全に続けられる新しい「千葉真子ランニングメソッド」と聞けば、期待が高まりますね！

驚きの効果と快適さ！ジョグボードの4つの魅力

ジョグボードは単なる「踏み台」ではありません。最新の工夫が凝らされた多機能エクササイズボードなんです。私が特に注目した、その驚くべき機能性をご紹介します。

1. ウォーキングの約2.5倍！効率的な全身運動

「おうちで軽く弾むだけで、本当に効果があるの？」と思う方もいるかもしれません。しかし、ジョグボードの上で足踏み運動をするだけで、その効果にきっと驚くはずです。

の筋活動量：※2の筋活動量：※2※3

つまり、普段のウォーキングと比較して、腹筋や太ももの大きな筋肉を効率的に鍛え、短い時間でしっかりとした有酸素運動が可能になるんです。忙しい毎日でも、これなら続けられそうですよね！

（※1、2、3の詳細は記事末尾の【試験概要】をご確認ください。効果には個人差があります。）

2. 足腰に優しい！衝撃吸収3層構造の秘密

運動で最も気になるのが、足首や膝、腰への負担。特に年齢を重ねると、その心配は増すばかりです。ジョグボードは、この課題をクリアするために特殊な3層構造を採用しています。

：足元を優しくサポート。シワやへこみに強くリニューアルされています。

この組み合わせにより、着地時の衝撃度が通常のジャンプと比較して約45%もダウン！まるで雲の上を歩くかのような、絶妙な反発力で、少ない力でも軽やかに跳ね上がることができます。これは、まさに「走る時の足を踏み込む感覚」を再現しているそうです。

さらに、衝撃を吸収してくれるおかげで、運動中の音も響きにくいというメリットも。マンションや集合住宅にお住まいの方でも、時間を気にせず安心してトレーニングできるのは嬉しいポイントです。

3. 用途は無限大！スプリング着脱で2way仕様

「弾むだけ」じゃないのが、ジョグボードのすごいところ。付属のスプリングを外せば、なんと2way仕様に早変わり！

足踏み運動や軽いジャンプはもちろん、スプリングを外してボードとして使えば、

など、様々なエクササイズが楽しめます。踏み面が60×50cmと広く、高さも14cmと低床設計なので、安定感抜群。転倒が心配な方でも、バランス筋トレーニングに安心して取り組める設計になっています。家族みんなで、それぞれの体力レベルに合わせて使いこなせるのは、非常に魅力的です。

4. わずか8cm！場所を取らないスマート収納

運動器具を選ぶ上で、収納場所の確保は大きな悩みの一つですよね。ジョグボードは、そんな心配も解消してくれます。

面倒な組み立ては一切不要。スプリングをはめるだけですぐに使えますし、使用後もスプリングを外せば、厚みはわずか8cmに！家具の隙間やソファの下など、ちょっとしたスペースにスッキリと収納できます。

重量も約4kgと軽量なので、お部屋間の移動もラクラク。使いたい時にサッと出して、使い終わったらスマートに片付けられるのは、運動を続ける上で非常に重要なポイントだと私は思います。

ジョグボードの気になる価格と購入方法

これだけ多機能で、元マラソン日本代表の千葉真子さんが監修しているとなると、「お値段もそれなりにするのでは？」と心配になる方もいるかもしれません。

ジョグボードのメーカー希望小売価格は19,800円（税込）です。

自宅でこれだけ本格的な運動ができ、しかも足腰への負担を軽減し、家族みんなで使えることを考えれば、この価格は非常にコストパフォーマンスが高いと私は感じました。ジムに通う費用や、他の高価なフィットネス機器と比較しても、無理なく始められる価格設定ではないでしょうか。健康への先行投資と考えれば、むしろお得かもしれませんね。

ジョグボードは、Jogfootの自社サイトで購入が可能です。いますぐ詳細をチェックして、あなたのフィットネスライフにジョグボードを取り入れてみませんか？

商品概要

最後に、ジョグボードの主なスペックをまとめました。

項目 詳細 商品名 Jogfoot ジョグボード 価格 19,800円（税込） 発売日 2026年7月3日 素材 ボード／複合PP、マット／NBR、スプリング・緩衝パッド／発泡PU サイズ W60cm×D50cm×H14cm（スプリング含む） 重量 約4kg（スプリング含む） 適用体重 100kg以下 カラー ピンク／ブラック セット内容 本体、スプリング×4、緩衝パッド×2、取扱説明書（保証書付） 保証期間 1年間（本体のみ） 生産国 中国

監修者プロフィール：千葉真子さん

改めて、この素晴らしい商品の監修を務めた千葉真子さんをご紹介します。

千葉真子（ちば まさこ）

元マラソン日本代表選手。世界陸上で史上初のトラック・マラソン両種目でメダルを獲得した、日本女子陸上長距離界のレジェンドです。現役引退後は、全国のマラソン大会でゲストランナーを務めるほか、市民ランナーの指導や普及活動に尽力されています。その経験と知識が、ジョグボードに惜しみなく注ぎ込まれています。

まとめ：今日から始める、新しい運動習慣

「運動しなきゃ」と思っていても、なかなか行動に移せない。そんな私を含め、多くの人にとって、この「ジョグボード」は運動へのハードルをぐっと下げてくれるアイテムだと感じました。

「楽しく、軽く、弾むだけ」で得られる高い運動効果、関節への優しさ、そして手軽に使える利便性。これらが詰まったジョグボードは、まさに現代の私たちのニーズにぴったりの健康機器です。

私も早速試して、日々の運動習慣を見直してみようと思います！ あなたも、ジョグボードで快適な健康生活をスタートさせてみませんか？

【試験概要】

※1 大腿直筋の筋活動量において。

※2 モニターは50〜60代の女性5名。国士舘大学須藤教授調べ。足踏み動作でのジョグボード使用時と未使用時の筋活動量比較（5名平均）。

※3 商品不使用時（床）と使用時のジョグ運動での消費カロリー（呼気代謝量）を比較（5名平均）。

※筋活動量・代謝量は個人差が大きく、あくまでも参考数値です。

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Jogfoot ジョグボード 自社サイト

株式会社ジヴァスタジオ 公式サイト

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。