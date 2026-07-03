「引退後、自分には何が残るのだろう？」

多くのアスリートが抱える静かな不安。特に男子のトップリーグと比べ、厳しい経済環境に置かれることの多い女子サッカーの世界において、その問いは切実だ。 しかしその現状を嘆くのではなく、「自分たちにできること」から動き出したプロジェクトがある。 廃棄される食材（フードロス）をジャムなどの加工品へと生まれ変わらせる「ゼロイチプロジェクト」だ。この活動は、地域貢献であると同時に、アスリート自身が「０から１を生み出す」ための挑戦の場でもある。

「何もないなら、作ればいい」。

発起人である下條彩選手、共に活動する高橋杏奈選手、そして代表の林一章氏に、プロジェクトの全貌と、新たな一歩を踏み出すためのマインドについて伺った。

プロジェクトの舞台は、三重県伊賀市。忍者の里として知られるこの地を拠点とするなでしこリーグ１部「伊賀FCくノ一三重」に所属していた下條彩選手（現在はFC琉球さくらで活動）にとって、当時の勤務先だった地元の梨農園でのある光景が原点となった。

「２年前に雇用していただいた梨農園で、出荷できない規格外の梨や、少し傷がついただけで廃棄されてしまう梨を目の当たりにしたんです。『これ、もったいないな』と素直に思いました。そこから、この廃棄されてしまう梨を何とか形にできないか、自分にできることはないかと考え始めました」（下條選手）

もともと「誰かの役に立つことを仕事にしたい」という漠然とした思いを持っていた下條選手。しかし、具体的に何をすればいいのかはわからなかった。梨ジュースやスムージーなど、頭に浮かんだアイデアを片っ端から検討した。一度はジュース作りにも挑戦してみたが、製造工程や保存の難しさに直面する。試行錯誤の末、保存がきき、自分たちの手でも製造可能な「ジャム」という答えにたどり着いた。

「最初は本当に『やってみないとわからない』という手探りの状態でした。知識も経験もない。でも、目の前の『もったいない』を『価値あるもの』に変えたいという一心で、まずはジャム作りにチャレンジしてみようと決めました」（下條選手）

この下條選手の想いに呼応したのが、当時チームメイトだった高橋杏奈選手だ。彼女の参加は、まさに「準備していた人」にチャンスが訪れた瞬間だった。

「下條さんから話をいただいた時、迷わず『ぜひ一緒にやらせてください』と答えました。実は私、大学時代がちょうどコロナ禍と重なっていて、リモート授業などで自分の時間が増えていたんです。その時間をただ過ごすのではなく、何か形にしたいと思って『スポーツフードマイスター』などの食に関する資格を取得していました。当時はサッカー選手として身体を作るために学んでいたことでしたが、それがまさか、こうしてフードロス削減という社会貢献に繋がるとは思ってもいませんでした」（高橋選手）

こうして、二人の現役選手による「梨ジャム」作りがスタートした。プロジェクト名の「ゼロイチ」には、農業を通じて「０（廃棄されるもの）」から「１（価値あるもの）」を生み出すという意味と、アスリートがゼロから新しいキャリアや価値を創造するという二つの願いが込められている。

なぜ、現役選手である彼女たちが、あえて手間のかかる商品開発や販売に乗り出したのか。そこには、女子サッカー界、ひいては多くの女性アスリートが抱える構造的な課題があった。 本プロジェクトの代表を務め、長年女子サッカーの指導者として10年以上現場を見てきた林氏は、その現状をシビアに語る。

「男子のJリーグと比べると、女子サッカーの環境はまだまだ厳しいのが現実です。WEリーグ（プロリーグ）ができましたが、それでも多くの選手は引退後の生活が保証されているわけではありません。若い頃は『サッカーさえできればいい』と全てを競技に注ぎ込みます。それは素晴らしいことですが、どうしても社会との接点が希薄になりがちです。いざ引退となった時、次に何をすればいいのか分からない、やったことがないから怖い、と言って途方に暮れる選手をたくさん見てきました」（林氏）

林氏によると、伊賀のような地方都市では、引退後の就職先も工場勤務などが多く、選択肢が限られている現実があるという。また、女子選手特有の「雇用の安定」が、逆にキャリアへの危機感を薄れさせてしまう側面もある。

「男子選手と違って、女子選手は企業に雇用されていることが多い分、成績不振ですぐにクビになるということが滅多にありません。ある意味恵まれている環境なのですが、だからこそ『このままでいいのかな』と考えずに過ごせてしまう。でも、20代半ばを過ぎて、引退していく先輩や仲間を見送る中で、『自分からサッカーを取ったら何が残るんだろう』という不安が芽生えたんです。ただ雇用されているだけでなく、自分から動いて何かを作り出す経験をしなければ、次のステップには進めないと感じました」（下條選手）

林氏は続ける。

「下條が出会ったのがたまたま梨農家だっただけで、もし医療系の職場だったら布を使って何かをしていたかもしれない。何をするかが重要なのではなく、現役のうちに社会に出て、地域と繋がり、自分で『０から１』を作り出す経験をすること。それこそが、引退後にどんな道に進むとしても生きる力になるんです」（林氏）

想いだけで走り出したプロジェクトだったが、活動を続ける中で現実的な壁にもぶつかった。それは「自分たちの手でできることの限界」だ。 最初は梨だけだったジャムのラインナップは、活動を知った地域の人々の応援により、トマト、さつまいも、いちご、柿と増え、四季折々の商品を提供できるまでになった。昨年は廃棄品活用だけでなく、さつまいもを苗から育てて収穫するという「生産」へのチャレンジも行った。 しかし、協力してくれる農家が増えれば増えるほど、供給される廃棄食材の総量も膨大になる。

下條選手は「去年はいただいた分を全て高橋と一緒に手作業で加工できたんですが、今年は『こんなにあるんですか！？』という量で……。全部で２トン近くあったんじゃないかな。ありがたい悲鳴ですが、私たち数人の手作業では到底加工しきれない量でした」と振り返る。

これを受けて林氏も「需要に対して製造が追いつかない。これが今の正直な課題です」と現状を語る。

また、収益面でも課題は残る。売上の一部は協力農家へのキャッシュバックや活動経費に充てられ、さらに「ゼロイチ」の活動資金としてプールされるため、実際に活動する選手たちの手元に残るのは「お小遣い程度」だという。ビジネスとして成立させるには、まだ道半ばだ。 それでも彼女たちが動き続けるのは、そこに「お金以上の価値」を見出しているからだ。

「私たちが作ったジャムは、無添加にこだわっています。『アスリートが作るものだから身体に良い』という信頼を裏切りたくないからです。最初は『珍しいから』と興味を持ってくれたファンの方々が、実際に食べて『美味しい』とリピーターになってくれたり、試合会場で声をかけてくれたりする。それが本当に嬉しいんです。誰かのために動くことが、巡り巡って自分の競技生活のモチベーションにもなっています」と下条選手は語る。

昨シーズン、高橋選手は群馬県の「バニーズ群馬FCホワイトスター」に移籍した。拠点が離れればプロジェクトの継続は難しいようにも思えるが、彼女はそれをポジティブに捉えている。

「群馬に移籍して、仕事と練習でよりハードなスケジュールになりましたが、地元のいちご農家さんを紹介してくださったり、新しい繋がりも生まれました。ただ、場所が変わって改めて気づいた課題もあります。それは『信頼』と『商品力』です。伊賀ではチームの知名度や既存の関係性がありましたが、群馬ではゼロからのスタート。商品を置いてもらう店舗を開拓するにも、手作りのジャムでは賞味期限が短く、施設基準の問題などもあって、なかなか取り扱ってもらえない現実がありました」（高橋選手）

高橋選手が直面した「手作りゆえの販路拡大の壁」。それは、伊賀で「製造が追いつかない」という課題を抱えていた下條選手にとっても、プロジェクトを次の段階へ進めるための重要な判断材料となった。「良いことをしている」だけでは広がらない。より多くの人に届け、持続可能な活動にするためには、ビジネスとしての仕組み化が不可欠なのだ。

「今後は法人化も視野に入れ、製造をOEM（委託製造）化するなど、より持続可能なモデルにしていきたいと考えています。OEM化できれば、賞味期限を延ばして常温販売が可能になり、販路も拡大できます。そうすれば、もっと多くの廃棄食材を救えますし、農家さんへの還元も増やせる。何より、この活動がしっかりとした『事業』になれば、引退後のアスリートの受け皿や、新たなセカンドキャリアの選択肢にもなり得ると考えています」（下條選手）

さらに今後は、介護施設や社会福祉施設との連携も模索しているという。施設の方々に製造工程の一部を担ってもらうことで、障がい者の就労支援や社会参加にも繋げたい。農業、アスリート、福祉。それぞれの課題を掛け合わせることで、より大きなソーシャルインパクトを生み出そうとしているのだ。

「同年代の選手と話していても、セカンドキャリアについて具体的に考えている人は少ないのが現状です」と高橋選手は語る。「次が決まっていないから辞められない」「何をしていいか分からないから不安」。そんな声なき声が、女子サッカー界にはある。

最後に、アスリートとしてだけでなく、一人の働く人としてキャリアに悩む人たちへ、メッセージをもらった。

「私も最初は不安でしたが、一歩踏み出したことで、サッカーだけでは絶対に出会えなかった人たちと出会い、自分の世界が広がりました。群馬での経験も、きっと将来の糧になると信じています。現状に悩んでいるなら、まずは小さなことからでもトライしてみてほしいです」（高橋選手）

「私はこの活動を通じて、誰かのために動くことが自分の原動力になると知りました。私たちの活動を見て、『自分にも何かできるかもしれない』と思ってくれる選手や、一歩踏み出す勇気を持ってくれる人が一人でも増えたら嬉しいです。これからも、自分自身がロールモデルとなれるよう、走り続けたいと思います」（下條選手）

彼女たちの活動は、まだ「小さな１（イチ）」かもしれない。しかし、その１は確実に誰かの心を動かし始めている。 ピッチの上だけでなく、社会というフィールドでもゴールを目指して走り続ける彼女たち。「ゼロイチプロジェクト」は、単なるフードロス削減活動ではない。それは、アスリートが「競技者」という枠を超え、一人の人間として自らの足で立ち、社会と共に生きていくための、価値ある「再定義」への挑戦なのだ。

取材時、二人は「まだ手元にはほとんど残らないんですけどね」と笑いながら、それでも力強く未来の構想を語ってくれた。 彼女たちは現状の厳しさは決して嘆かず、「自分たちの手で変えられること」に注力している。決して恵まれているとは言えない環境を逆手に取り、地域を巻き込んで価値を生み出す姿は、多くのアスリート、そして今の場所に迷いを感じている人達に、「はじめる勇気」を与えてくれる。 不揃いの梨たちが甘いジャムに変わるように、彼女たちの懸命な一歩が、いつか豊かな実りをもたらしてくれるに違いない。

PROFILE

下條 彩（しもじょう・あや）

現役女子サッカー選手・指導者。ゼロイチプロジェクト発起人。伊賀FCくノ一三重などを経て、現在はFC琉球レディースに所属しながら指導者としても活動。

高橋 杏奈（たかはし・あんな）

現役女子サッカー選手。バニーズ群馬FCホワイトスター所属。コロナ禍での資格取得を機に食への関心を深め、プロジェクトに参画。

ゼロイチプロジェクト：アスリートと農家が連携し、廃棄食材を活用した商品開発を行うプロジェクト。売上の一部は活動資金や農家への還元に充てられる。現在はジャムを中心に展開中。

https://www.instagram.com/zero1_project/

text by Yoshio Yoshida（Parasapo Lab）

写真提供：ゼロイチプロジェクト