今日は2026年7月3日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

★今日の12星座占い・注目ポイント★

2026年7月3日の12星座占いでは、いて座が総合運1位。あなたの魅力や長所が、まっすぐ周りに伝わる嬉しい日！2位はしし座、3位はみずがめ座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がふたご座とてんびん座、金運がかに座とうお座、仕事運がみずがめ座、健康運がおひつじ座としし座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。