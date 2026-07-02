三井ホームは6月29日、地域事業会社である三井ホーム北海道が札幌市および恵庭市に5つの新たな木造交番を建設し、2026年5月までに全棟竣工したことを発表した。

元町交番

三井ホームグループとして木造交番の施工・完成は初の取り組みとなる。建設した交番は、「東警察署 元町交番」(札幌市東区)、「北警察署 麻生交番」(札幌市北区)、「白石警察署 北都交番」(札幌市白石区)、「豊平警察署 北野交番」(札幌市清田区)、「千歳警察署 恵み野交番」(恵庭市恵み野)。

構造体には強度に優れた国産スギ材のCLTを利用し、あらかじめ工場で組み立てた箱型ユニットを採用した。これにより高品質かつ合理的な整備と高い安全性を確保したほか、将来の移築や再利用も容易にしている。

CLTのユニットを設置し接合した構造

また、下地材に北海道産トドマツ、造作家具に北海道産シラカバを使用するなど地域の建材を積極的に活用した。構造体施工は地元工務店の西條産業が担当したほか、設計・施工・品質管理において道内のさまざまな企業と連携したことで、地域経済の活性化にも寄与する。

北海道産シラカバを使用したカウンター

さらに外断熱工法や3層断熱ガラス、高効率エアコンなどの採用で高い断熱・省エネ性能を実現し、5棟合計で82t-CO2の炭素を貯蔵するなど脱炭素社会の実現にも貢献している。