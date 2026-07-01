節約しているように見えるわけでも、ケチというわけでもないのに、あなたの近くにも「なぜかお金が残る人」はいませんか？

収入の多い・少ないに限らず、お金が残る人には一定の共通点や習慣があります。いったいどのような習慣なのでしょうか。元銀行員の筆者と共に考えてみましょう。

◆自分の信念で行動する

お金が残る人は、基本的に無駄遣いをしません。とはいえ、節約を心がけているものの、ケチというわけではありません。

自分が大切にしているもの、こと、人にはきちんとお金を使います。

一方で、「今はやっているから」「みんなが持っているから」といった理由だけで買い物をすることは少ないように思います。

自分が大切にしていることや信念に沿ってお金を使うため、必要なものを購入するときにも、必ず予算を決め、その範囲内で購入することを心がけている人が多いのです。

◆お金が残る人の習慣とは

お金が残る人の共通点はいろいろありますが、大きく3つの習慣があげられます。

◆①予算を決める

お金が残る人は、お金を計画的に使っています。

ほしいものがあっても予算が足りないときには、購入を先送りにする、もしくは違うもので代用できないかを考えてから購入しています。

◆②行動にメリハリをつける

お金が残る人は、使うべきときと使わないときを明確に分けて行動しています。

そのときに本当に必要なものやことであれば、迷わずお金を使うこともあります。要は、メリハリをつけてお金を使っているのです。

◆③先取り貯金をする

お金を貯めるには、預貯金を実践することが大切です。実際に、預貯金に励んでいる人は多いのではないでしょうか。

ただし、「お金が残ったら預貯金に回す」というスタンスでは、お金が残ることはまれです。

お金を残すための方法として有効なのが、先取り貯金です。

先取り貯金とは、残ったお金ではなく、あらかじめ金額を決めて、先に口座へ預け入れたり貯金したりする方法です。

簡単な方法としては、給料日などに口座振替をセットして積み立てる方法があります。金融商品の選択肢としては、定期預金、定期積立、投資信託などがあります。

「なぜかお金が残る人」は、周りの人に振り回されるのではなく、目標や目的を明確にし、自分軸で行動している人だといえます。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

文＝飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）