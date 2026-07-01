ソフトバンク、西武を9点差で圧倒

ソフトバンクが打線爆発。1回裏に3点先制すると、3回裏から4回裏にかけて計4点を追加。5回、6回にも得点を重ね、9-0と西武を大きく突き放している。近藤、栗原、正木がそれぞれホームランを放ち、勝利を大きく引き寄せた。

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