アルビレックス新潟は29日、MF大竹優心のチーム離脱を発表した。

発表によると、大竹は海外クラブへの移籍交渉のため、チームを離脱したという。なお、今後については正式に決定次第、改めて発表されることになる。

2005年7月17日生まれで現在20歳の大竹は、U－12から新潟に所属し、同U－15、同U－18を経て、2024年にトップチームに昇格。同年にはY.S.C.C.横浜への期限付き移籍も経験し、2025年に新潟に復帰した。明治安田J2・J3百年構想リーグでは3試合に出場していた。