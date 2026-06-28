イングランド代表FWハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）が、FIFAワールドカップにおける同代表チームの最多得点記録を塗り替えた。

FIFAワールドカップ2026・グループL第3節（最終節）が現地時間27日に行われ、イングランド代表はパナマ代表と対戦。試合はスコアレスで迎えた62分、左コーナーキックからMFジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）がゴールネットを揺らし、イングランド代表が先手を取ると、続く67分には、ベリンガムが左サイドから上げたクロスボールをケインがヘディングで沈め、イングランド代表が2－0で勝利。グループL首位通過を果たした。

同試合で1ゴールを挙げたケインは、FIFAワールドカップにおける通算得点数を「11」に載せた。これは、イングランド代表の選手がFIFAワールドカップで奪った最多得点記録を更新する一撃。これまでは、FWゲーリー・リネカー氏が樹立した得点数「10」がイングランド代表の最多ゴールだった。

FIFAワールドカップ2026が通算3大会目の出場となるケイン。初出場となった2018年のロシア大会では6ゴールを奪って得点王に輝いており、前回のカタール大会では2ゴールをマーク。今大会は、グループLの初陣だったクロアチア代表戦で2得点を挙げ、イングランド代表を4－2の勝利へ導くと、続く第2節のガーナ代表戦では不発となったが、迎えたグループL最終節のゲームで、“スリーライオンズ”の記録を破る一発を仕留めていた

先のとおり、ケインはクロアチア代表戦の2ゴールで、リネカー氏の記録に並んでいたものの、パナマ代表戦の一撃で、イングランド代表の最多得点記録の塗り替えに成功。イングランド代表の今後の戦い次第では、この数字がさらに伸びる可能性もある。

【ゴール動画】イングランドのW杯歴代最多得点記録を塗り替えたケインの一撃