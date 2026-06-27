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2026.06.27 14:00 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
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OUT
7番 木浪 聖也 ライトヒット ランナー：1、2、3塁
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6番 前川 右京 ライトヒット ランナー：1、2塁
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5番 大山 悠輔 フォアボール ランナー：1塁
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4番 坂倉 将吾 ファーストゴロ 3アウト
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キャッチャー 坂本 誠志郎が悪送球 ランナー：3塁
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3番 野間 峻祥 空振り三振 2アウト
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2番 菊池 涼介 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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1番 名原 典彦 ライトヒット ランナー：1塁
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4番 佐藤 輝明 セカンドライナー 3アウト
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3番 森下 翔太 ショートゴロ 2アウト
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2番 中野 拓夢 キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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1番 髙寺 望夢 ライトヒット ランナー：1塁
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