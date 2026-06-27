広島 vs 阪神 2026年6月27日のプロ野球速報







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1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 阪神 阪 0 0 0 3 1 広島 広 0 0 1 0 2回表 阪神の攻撃 OUT 7番 木浪 聖也 ライトヒット ランナー：1、2、3塁

OUT 6番 前川 右京 ライトヒット ランナー：1、2塁

OUT 5番 大山 悠輔 フォアボール ランナー：1塁 1回裏 広島の攻撃 OUT 4番 坂倉 将吾 ファーストゴロ 3アウト

OUT キャッチャー 坂本 誠志郎が悪送球 ランナー：3塁

OUT 3番 野間 峻祥 空振り三振 2アウト

OUT 2番 菊池 涼介 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

OUT 1番 名原 典彦 ライトヒット ランナー：1塁 1回表 阪神の攻撃 OUT 4番 佐藤 輝明 セカンドライナー 3アウト

OUT 3番 森下 翔太 ショートゴロ 2アウト

OUT 2番 中野 拓夢 キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

OUT 1番 髙寺 望夢 ライトヒット ランナー：1塁 (c) 2026 Japan Baseball Data Inc.







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