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2026.06.27 14:00 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
阪神 0 0 0 3 1
広島 0 0 1 0

  • OUT

    7番 木浪 聖也 ライトヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    6番 前川 右京 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 大山 悠輔 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    キャッチャー 坂本 誠志郎が悪送球 ランナー：3塁

  • OUT

    3番 野間 峻祥 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 菊池 涼介 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    1番 名原 典彦 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 セカンドライナー 3アウト

  • OUT

    3番 森下 翔太 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    1番 髙寺 望夢 ライトヒット ランナー：1塁

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